أحمد بن سعيد: «دييز» تدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33

دبي (وام)

أعلن سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، نتائج عمليات السلطة للنصف الأول من عام 2024، التي أظهرت نمواً متميزاً عبر مجموعة من مؤشرات الأداء الاستراتيجية مدفوعاً بمعدلات الإشغال المرتفعة والأداء القوي عبر قطاعات الأعمال كافة.

وأظهرت النتائج تحقيق السلطة نمواً بنسبة 12% في إجمالي الإيرادات، وبنسبة 18% في صافي الأرباح، وبنسبة 7% في الأرباح التشغيلية، وذلك في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنتائج المُعلنة مع نهاية عام 2023، لتواصل «دييز» مع هذه النتائج نموها المطّرد والمستدام.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن نتائج الأداء التشغيلي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في النصف الأول من العام الجاري، هي ترجمة واقعية وانعكاس لمدى التزامها الثابت بالتطوير الدائم لمناطقها الاقتصادية، بما يُواكب جهود إمارة دبي الحثيثة الرامية إلى تحقيق الريادة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع المناطق الاقتصادية الحرة، وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأضاف سموّه أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد من جديد حرص «دييز» على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز المكانة المرموقة والمتنامية لإمارة دبي مركزاً محورياً في حركة التجارة العالمية ووجهة استثمارية جاذبة، بسبب نموذجها الاقتصادي الشامل والمتكامل، الذي يمتاز بمرونته الفائقة وحوافزه المتميزة، والتي تُتيح للشركات فرص استثمارية لتأسيس وتطوير واستمرارية الأعمال ونموها المستدام، وهو ما يندرج في إطار سعينا لزيادة مساهمة المناطق الاقتصادية التابعة لـ«دييز» في تحقيق مستهدفات البرنامج الشامل لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، ودعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 وطموحها لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وتعليقاً على النتائج الإيجابية المتحققة، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، إن هذه الإنجازات التي تُحققها «دييز» نتيجة طبيعية ومدروسة، وثمرة السياسات الاقتصادية الحكيمة والطموحة التي تنتهجها إمارة دبي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، والتي تقوم على صناعة الفرص الواعدة وإتاحة الحوافز وتوفير المزايا الجاذبة، واستشراف المستقبل والتطلع الدائم نحو المستقبل، والسعي المتواصل نحو تحقيق الريادة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف أن «دييز» تحرص على مواصلة تحقيق الإنجازات النوعية والقفزات المتتالية في نتائج أرباحها التشغيلية وإجمالي إيراداتها بوتيرة تصاعدية ثابتة، وهي ماضية قُدماً في تحسين الجاذبية الاستثمارية لمناطقها الاقتصادية الثلاث والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وزيادة مكتسباتها الاقتصادية وتحفيز تجارتها الخارجية غير النفطية، وصولاً إلى ترسيخ سمعة دبي مدينة رائدة عالمياً ووجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار بأشكاله كافة.

الاستراتيجية الجديدة

شهد مطلع العام الجاري اعتماد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الاستراتيجية الجديدة لـ«دييز»، والرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال الاستثمار بفئاته وأنواعه كافة والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة محاور وتوجهات استراتيجية هي «التميز» و«النمو» و«الإثراء».

كما شهد النصف الأول من عام 2024 تقديم «ساندبوكس»، البرنامج المخصص لتسريع نمو الأعمال والمشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا، والتابع لشركة «أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تمويلاً لـ7 شركات ناشئة بقيمة 570 ألف درهم لكل منها، وذلك بعد نجاحها في تجاوز البرنامج الذي تلقى أكثر من 1500 طلب.