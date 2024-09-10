الإمارات الأولى عالمياً في سرعة شبكة الجيل الخامس المستقلة

يوسف العربي (أبوظبي)

تصدرت الإمارات دول العالم في سرعة شبكة الجيل الخامس المستقلة، «5G SA»، حيث بلغت سرعات التنزيل بالدولة عبر هذا النوع من الشبكات 879.89 ميجابت، بحسب تقرير صادر عن شركة «Ookla» العالمية المتخصصة في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المتحرك، وتحليل سرعة تنزيل وتحميل البيانات.

وأكد التقرير أن سرعات التحميل، عبر شبكة الجيل الخامس المستقلة «5G SA» في الإمارات، سجلت 70.93 ميجابت/ الثانية، لافتة إلى أن هذا الأداء القوي يأتي نتيجة للتقدم الكبير الذي أحرزه مشغلو الاتصالات في نشر شبكة الجيل الخامس المستقل واختبار الميزات المتقدمة مثل تقسيم الشبكة والحوسبة المتنقلة.

وأوضحت الشركة، أن نشر شبكات الجيل الخامس يأتي مع استمرار نمو الطلب على الاتصال الأسرع والأكثر موثوقية، لافتة إلى أن نموذج النشر المستقل (SA) يمثل معلماً مهماً في تطور شبكة الجيل الخامس، بهدف تقديم زمن استجابة أقل وزيادة النطاق الترددي، وتحسين الموثوقية، مقارنة بتكوينات الشبكة السابقة.

وقالت إن الهند والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا، تأتي ضمن طليعة تبني شبكة الجيل الخامس المستقلة، بينما تتخلف أوروبا إلى حد ما، حيث لا يزال المشغلون مترددين بسبب العائد المنخفض نسبياً على الاستثمار.

وتوقعت أن تزيد عمليات نشر شبكة الجيل الخامس المستقلة هذا العام، في ظل زخم الطلب على خدمات الاتصالات الأكثر سرعة وموثوقية، وبدعم من نظام الأجهزة المتنامي والرغبة التجارية في حالات استخدام الجيل الخامس الجديدة.

وتستخدم معظم عمليات نشر شبكة الجيل الخامس الحالية نموذجاً غير مستقل (NSA) الذي يستخدم شبكة الجيل الرابع الأساسية، وهذا النموذج أسرع في التنفيذ، ويتطلب استثماراً أقل، ويزيد من أصول الشبكة الحالية.

وعلى عكس ذلك، تستخدم شبكة الجيل الخامس المستقلة (SA) شبكة أساسية مخصصة لها، مما يطلق العنان للقدرات الكاملة للجيل الخامس وبسرعة أفضل، وزمن انتقال، ودعم لأعداد كبيرة من الأجهزة، وإنشاء خدمة أكثر مرونة.

ويتيح النظام ميزات جديدة مثل تقسيم الشبكة، حيث يمكن للمشغل تخصيص جزء من الشبكة لعملاء أو حالات استخدام محددة علاوة على ذلك، وتتيح وظائف الشبكة الأساسية التي توفرها بنية سحابية أصلية المزيد من قابلية التوسع والأتمتة، مقارنة بالبنى المادية أو الافتراضية.

ونوهت أنه مع ذلك، يأتي هذا مع تعقيد البنية التحتية الأعلى والاستثمار، بالإضافة إلى تكاليف تدريب الموظفين، ولذلك يستخدم العديد من المشغلين الشبكة غير المستقلة NSA كحجر أساس نحو الشبكة المستقلة SA. وحددت رابطة مشغلي الهاتف المتحرك العالمية (GSA) 230 مشغلاً استثمروا في شبكات الجيل الخامس المستقلة حتى نهاية يونيو 2024، ومثلت هذه الشبكات 37% من 614 مشغلاً معروفاً أنهم استثمروا في شبكة الجيل الخامس، إما من خلال التجارب أو النشر.

ووفقاً لـ GSA، فإن 21% من المشغلين في جميع أنحاء العالم الذين يستثمرون في شبكات الجيل الخامس أدرجوا شبكة الجيل الخامس المستقلة في خططهم.

وزادت نقاط تغطية الجيل الخامس المستقلة على أساس سنوي وتوسعت التغطية خارج المراكز الحضرية، ومع ذلك لم يختبر مشتركو الهاتف المتحرك في معظم أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية بعد هذه التقنية.