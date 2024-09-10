الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات الأولى عالمياً في سرعة شبكة الجيل الخامس المستقلة

الإمارات الأولى عالمياً في سرعة شبكة الجيل الخامس المستقلة
11 سبتمبر 2024 01:01

 يوسف العربي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الهلال الأحمر ينفذ مبادرة السعادة في العمل الإنساني
«آرت تاور».. أول مبنى يتزين بلوحات فنية بالشارقة

تصدرت الإمارات دول العالم في سرعة شبكة الجيل الخامس المستقلة، «5G SA»، حيث بلغت سرعات التنزيل بالدولة عبر هذا النوع من الشبكات 879.89 ميجابت، بحسب تقرير صادر عن شركة «Ookla» العالمية المتخصصة في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المتحرك، وتحليل سرعة تنزيل وتحميل البيانات.
وأكد التقرير أن سرعات التحميل، عبر شبكة الجيل الخامس المستقلة «5G SA» في الإمارات، سجلت 70.93 ميجابت/ الثانية، لافتة إلى أن هذا الأداء القوي يأتي نتيجة للتقدم الكبير الذي أحرزه مشغلو الاتصالات في نشر شبكة الجيل الخامس المستقل واختبار الميزات المتقدمة مثل تقسيم الشبكة والحوسبة المتنقلة.
وأوضحت الشركة، أن نشر شبكات الجيل الخامس يأتي مع استمرار نمو الطلب على الاتصال الأسرع والأكثر موثوقية، لافتة إلى أن نموذج النشر المستقل (SA) يمثل معلماً مهماً في تطور شبكة الجيل الخامس، بهدف تقديم زمن استجابة أقل وزيادة النطاق الترددي، وتحسين الموثوقية، مقارنة بتكوينات الشبكة السابقة.
 وقالت إن الهند والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا، تأتي ضمن طليعة تبني شبكة الجيل الخامس المستقلة، بينما تتخلف أوروبا إلى حد ما، حيث لا يزال المشغلون مترددين بسبب العائد المنخفض نسبياً على الاستثمار.
وتوقعت أن تزيد عمليات نشر شبكة الجيل الخامس المستقلة هذا العام، في ظل زخم الطلب على خدمات الاتصالات الأكثر سرعة وموثوقية، وبدعم من نظام الأجهزة المتنامي والرغبة التجارية في حالات استخدام الجيل الخامس الجديدة.
وتستخدم معظم عمليات نشر شبكة الجيل الخامس الحالية نموذجاً غير مستقل (NSA) الذي يستخدم شبكة الجيل الرابع الأساسية، وهذا النموذج أسرع في التنفيذ، ويتطلب استثماراً أقل، ويزيد من أصول الشبكة الحالية.
وعلى عكس ذلك، تستخدم شبكة الجيل الخامس المستقلة (SA) شبكة أساسية مخصصة لها، مما يطلق العنان للقدرات الكاملة للجيل الخامس وبسرعة أفضل، وزمن انتقال، ودعم لأعداد كبيرة من الأجهزة، وإنشاء خدمة أكثر مرونة.
ويتيح النظام ميزات جديدة مثل تقسيم الشبكة، حيث يمكن للمشغل تخصيص جزء من الشبكة لعملاء أو حالات استخدام محددة علاوة على ذلك، وتتيح وظائف الشبكة الأساسية التي توفرها بنية سحابية أصلية المزيد من قابلية التوسع والأتمتة، مقارنة بالبنى المادية أو الافتراضية. 
ونوهت أنه مع ذلك، يأتي هذا مع تعقيد البنية التحتية الأعلى والاستثمار، بالإضافة إلى تكاليف تدريب الموظفين، ولذلك يستخدم العديد من المشغلين الشبكة غير المستقلة NSA كحجر أساس نحو الشبكة المستقلة SA. وحددت رابطة مشغلي الهاتف المتحرك العالمية (GSA) 230 مشغلاً استثمروا في شبكات الجيل الخامس المستقلة حتى نهاية يونيو 2024، ومثلت هذه الشبكات 37% من 614 مشغلاً معروفاً أنهم استثمروا في شبكة الجيل الخامس، إما من خلال التجارب أو النشر.
ووفقاً لـ GSA، فإن 21% من المشغلين في جميع أنحاء العالم الذين يستثمرون في شبكات الجيل الخامس أدرجوا شبكة الجيل الخامس المستقلة في خططهم.
وزادت نقاط تغطية الجيل الخامس المستقلة على أساس سنوي وتوسعت التغطية خارج المراكز الحضرية، ومع ذلك لم يختبر مشتركو الهاتف المتحرك في معظم أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية بعد هذه التقنية.

الإمارات
شبكة الجيل الخامس
الاتصالات
الهند
لولايات المتحدة
أوروبا
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©