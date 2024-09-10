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الزيودي: 10% نمواً في التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بالنصف الأول من 2024

الزيودي: 10% نمواً في التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بالنصف الأول من 2024
11 سبتمبر 2024 00:23

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بأن هناك نمواً متميزاً في التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة نمو 10%.

وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات(وام) خلال ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي اليوم، بتنظيم من وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في نيودلهي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند بأن هناك نمو في الاستثمارات الإماراتية في الهند حيث بلغت العام الماضي 3.3 مليار دولار بينما تجاوزت الاستثمارات الهندية في الإمارات 2 مليار دولار.

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وقال معاليه إن من أهداف هذا الملتقى بحث فرص التعاون المشترك ومواصلة الاستفادة من اتفاقية الاقتصادية الشاملة بين رواد ورجال الأعمال والشركات في البلدين وأن الملتقى تطرق إلى عدة محاور منها القطاع اللوجستي وعملية التكامل في هذا المجال والقطاع الصحي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي في هذا القطاع كما تطرق الملتقى إلى قطاع التكنولوجيا الزراعية وقطاع الطاقة المتجددة.

وأوضح بأنه من المهم التركيز على تكنولوجيا التجارة من خلال التمويل الذكي والتكنولوجيا الذكية واستخدام كل العوامل التي تنجح في تسريع التبادل التجاري بين البلدين مؤكدا بأن الملتقى هو استمرارية لما تم تحقيقة وضمان الاستفادة من الفرص الموجودة للطرفين للتواصل المباشر بين الشركات وبناء الثقة فيما بينهم لتكون علاقة طويلة المدى بين الشركات.

المصدر: وام
الإمارات
ثاني الزيودي
الهند
التجارة غير النفطية
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