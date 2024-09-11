أسعار النفط تنتعش وتعوض خسائرها

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وعوضت بعض خسائر الجلسة الماضية إذ تغلب القلق بشأن الإعصار فرنسين الذي قد يعطل إمدادات الخام الأميركية على المخاوف حيال الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 69.53 دولار للبرميل في حين سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي 66.10 دولار للبرميل بزيادة 35 سنتا أو 0.5 بالمئة.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين بنحو ثلاثة دولارات أمس الثلاثاء مع تسجيل برنت أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021 وتراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ مايو2023.



