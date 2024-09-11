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اقتصاد

الاقتصاد البريطاني يسجل ركوداً في يونيو

اقتصاد بريطانيا ينكمش في أبريل
11 سبتمبر 2024 13:51


لندن (أ ف ب) 
سجّلت المملكة المتحدة نمواً صفرياً في يوليو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم، بعدما كان الخبراء الاقتصاديون توقّعوا نمواً طفيفاً، ما يمثّل ضربة للحكومة العمالية التي وضعت النمو الاقتصادي على قائمة أولوياتها.وكان الناتج المحلي الإجمالي حقّق نمواً صفرياً في يونيو، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء في تقريره الشهري.
وكان المحللون توقّعوا ارتفاعاً طفيفاً في النمو لشهر يوليو، فيما أظهرت بيانات سابقة أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بوتيرة أبطأ قليلا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام.
وفازت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر بالسلطة مطلع يوليو منهية 14 عاما من حكم المحافظين.
وقالت وزيرة المال رايشتل ريفز تعليقاً على البيانات التي صدرت الأربعاء «ليس لدي أي وهم بشأن نطاق التحدي الذي نواجهه وسأكون صادقة مع الشعب البريطاني بأن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها».
وأوضحت أن «ربعَين من نمو اقتصادي إيجابي لا يعوّضان 14 عاماً من الركود»، مضيفة «لهذا السبب نتّخذ الآن قرارات طويلة المدى لإصلاح أسس اقتصادنا».
وليل الثلاثاء، تلقت الحكومة دفعاً بالأخبار التي تفيد بأن مجموعة أمازون الأميركية العملاقة ستستثمر 8 مليارات جنيه إسترليني (10,5 مليار دولار) في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما سيوفّر آلاف فرص العمل عبر ذراعها لخدمات الويب.
وأشارت أمازون إلى أن الاستثمار الذي يشمل بناء وتشغيل وصيانة مراكز بيانات في المملكة المتحدة، يمكن أن يضخّ 14 مليار جنيه إسترليني في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

اقتصاد بريطانيا
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