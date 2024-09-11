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اقتصاد

أسهم أوروبا تصعد بدعم قطاعي النفط والموارد الأساسية

أسهم أوروبا تواصل الصعود لليوم الثالث
11 سبتمبر 2024 13:52

عواصم (رويترز) 
 فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء مدعومة بصعود قطاعي النفط والموارد الأساسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون قراءة رئيسة للتضخم في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات حول القرار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. وكان أداء جميع المؤشرات المحلية إيجابياً.
وتلقى المؤشر دعماً من قطاع النفط والغاز الذي زاد 1.2 بالمئة، بعد أن تغلب القلق من اضطراب الإنتاج في الولايات المتحدة، بسبب الإعصار فرنسين على المخاوف حيال الطلب العالمي.
وقدم قطاع الموارد الأساسية بعض الدعم أيضاً بصعوده 1.6 بالمئة، وارتفعت أسعار النحاس على خلفية ضعف الدولار.
وينصب تركيز المستثمرين على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
وتقدم المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة، بعد أن أظهرت بيانات تقديرية أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير في يوليو على أساس شهري.
ويترقب المستثمرون أيضاً تعليقات من مسؤولين من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
وقفز سهم كومرتس بنك 15.7 بالمئة، بعد أن اشترى بنك يونيكريديت الإيطالي حصة نسبتها تسعة بالمئة في البنك الألماني مقابل 702 مليون يورو (775.29 مليون دولار) من الحكومة الألمانية.
وهوى سهم شركة رينتوكيل بأكثر من 16 بالمئة، بعدما قالت شركة مكافحة الآفات البريطانية، إنها ستقلص عدد الوظائف، وأشارت إلى وجود تباطؤ في عوائدها في أميركا الشمالية.

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