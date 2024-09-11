الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

عواصم (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة التي يحتمل أن تؤثر على القرار القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0842 بتوقيت جرينتش، زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2524.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2553.80 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين حائزي العملات أخرى.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن تظهر البيانات ارتفاع المؤشر 0.2 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، دون تغيير عن الشهر السابق.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من اجتماعات السياسة النقدية الثلاثة المتبقية في عام 2024.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الإقبال على حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 28.76 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 938.34 دولار وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 975.50 دولار.