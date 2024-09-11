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اقتصاد

«النقد الدولي» يتفق مع أوكرانيا على المراجعة الخامسة لبرنامج القروض صن

مقر صندوق النقد الدولي (أرشيفية)
11 سبتمبر 2024 14:15

واشنطن (د ب أ)
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع أوكرانيا بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج مساعداتها الممتد 4 سنوات. 
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أوكرانيا ستحصل على شريحة قيمتها 1.1 مليار دولار (834.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على الاتفاق. 
وقال الصندوق إن أوكرانيا  لبت كل معايير الأداء الكمي والمؤشرات القياسية الهيكلية للمراجعة بنهاية يونيو الماضي. كما تم التوصل إلى تفاهمات بشأن إعداد ووضع السياسات والإصلاحات للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي  مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا. 
ومن المتوقع  تباطؤ أداء الاقتصاد الأوكراني خلال النصف الثاني من العام الحالي نتيجة تكرار الهجمات على  البنية التحتية  لقطاع الطاقة وتأثير الحرب على أسواق العمل والثقة في أوكرانيا. 
ومن المنتظر نمو اقتصاد أوكرانيا خلال العام الحالي بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي. 
ومع توقع استمرار الحرب خلال 2025، من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بما بين 2.5% و3.5% خلال العام المقبل. 
في الوقت نفسه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 9% بنهاية العام الحالي ومازالت مخاطر النظرة المستقبلية للاقتصاد الأوكراني مرتفعة بصورة استثنائية. وستفرض الحرب المستمرة احتياجات مالية جديدة وجهود سياسية حاسمة  من جانب السلطات ودعم واسع النطاق من المانحين. 

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