بدء التداول على أسهم «إن إم دي سي إينيرجي» في «سوق أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، بدء التداول على أسهم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، المتخصصة بتقديم خدمات الهندسة، والتوريد، والبناء لمشاريع العملاء البحرية والبرية في قطاع الطاقة، والتابعة لمجموعة «إن إم دي سي»، وتمتلك حصة الأغلبية فيها، بعد إتمام طرحها العام الأولي الذي سجل إقبالاً كبيراً بما يعزز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كخيار مفضل للشركات الساعية إلى تحقيق فرص نمو استراتيجية.

وتم طرح 1.15 مليار سهم من أسهم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر 2.8 درهم للسهم الواحد.

وتم تخصيص نحو 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% للمستثمرين من الشركات في نهاية المطاف.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية إن هذا الإدراج يعزز رؤيتنا لسوق رأس مال ديناميكي ومتنوع وبفضل خبرتها في قطاع الطاقة وسجلها الإبداعي، تعمل شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، على تعزيز سوقنا وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مصادر النمو المستدام في الإمارات.

وأضاف أن وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم على هذا الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويؤكد دورنا في تنويع المحفظة الاستثمارية للمستثمرين والمساهمة في نمو الجهات المصدرة وباعتباره الطرح السادس لسوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام، فإنه يعزز التزام أبوظبي بالتنويع الاقتصادي، ويؤكد دور السوق المالي كمحرك رئيس للتنمية المستدامة.

وقال محمد حمد غانم حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة «إن إم دي سي إينيرجي»: يتوّج إدراج شركة «إن إم دي سي إينيرجي» إنجازاً استثنائياً سيسهم برسم ملامح جديدة كلياً لأعمال الهندسة والتوريد والبناء في أبوظبي وخارجها.

من جانبه قال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي»: يأتي البدء بتداول أسهم الشركة عقب استقطاب عملية الطرح العام الأولي لحجم اكتتاب لافت بلغ 88 مليار درهم من المستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إينيرجي»: يعكس النجاح الباهر للطرح العام الأولي لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» الثقة الراسخة التي يتمتع بها مجتمع الاستثمار في قدراتنا وأعمالنا.

وعملت الشركة الدولية للأوراق المالية كوكيل التوزيع ومستشار الإدراج لشركة «إن إم دي سي إينيرجي»، في حين تولى بنك أبوظبي الأول المسؤولية الرئيسة في إدارة واستقبال الطلبات والاستثمارات المتعلقة بالاكتتاب العام، إلى جانب البنوك المتلقية الأخرى، بنك أبوظبي التجاري، وويو بنك، وبنك المارية المحلي. بينما تولت شركة هادف وشركاه تقديم المشورة القانونية والإرشادات المتعلقة بعملية الاكتتاب.