النفط يتعافى بفضل تراجع المخزونات الأمريكية



لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار اليوم الأربعاء لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، إذ تغلب تأثير انخفاض مخزونات الخام الأمريكية والقلق بشأن حدوث اضطرابات في إنتاج الولايات المتحدة بسبب الإعصار فرنسين على مخاوف متعلقة بضعف الطلب العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو 1.55 بالمئة إلى 70.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1319 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار أو 1.83 بالمئة إلى 66.95 دولار للبرميل.ووفقا لمصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي لأحدث أسبوع أمس الثلاثاء، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية 2.793 مليون برميل وتراجعت مخزونات الوقود 513 ألف برميل فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 191 ألف برميل.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين أمس الثلاثاء مع تراجع برنت لأقل من 70 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2021 وهبوط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2023، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب في 2024 لثاني مرة.

وقال محللون إن المخاوف بشأن الإعصار فرنسين الذي قد يعطل الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، دعمت أيضا الأسعار.

وقال يوكي تاكاشيما الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية "انتعشت السوق تلقائيا إذ كان انخفاض يوم الثلاثاء كبيرا"، مضيفا أن مخاوف تعطل الإمدادات بسبب الإعصار فرنسين قدمت الدعم أيضا.

وقالت هيئة السلامة وحماية البيئة أمس الثلاثاء إن نحو 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام و26 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك توقف بسبب العاصفة.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من الحكومة الأمريكية في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

وأشار متوسط تقديرات 11 محللا استطلعت رويترز آراءهم إلى ​​ارتفاع مخزونات الخام بنحو مليون برميل وانخفاض مخزونات البنزين 0.1 مليون برميل.