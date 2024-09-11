الجمعة 13 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

17 سبتمبر الموعد النهائي للمشاركة بـ«جوائز أبوظبي البحرية»

17 سبتمبر الموعد النهائي للمشاركة بـ«جوائز أبوظبي البحرية»
12 سبتمبر 2024 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإعلامي فيصل بن حريز رئيساً لأكاديمية IMI
أسبوع دبي للتصميم يحتفل بمرور عشر سنوات على تأسيسه

أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات للنسخة الثانية من جوائز أبوظبي البحرية (نسخة المراسي) سينتهي في 17 سبتمبر 2024، في ظل الإقبال الكبير من قِبل المتقدمين.
وتُعنى جوائز أبوظبي البحرية بتكريم مرافق المراسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا الأكثر تميزاً في مقاييس رئيسية، مثل «جائزة الأفضل في الاستدامة» و«جائزة أفضل صاحب عمل» و«جائزة الأفضل في الصحة والسلامة» و«جائزة الأفضل في خدمة المتعاملين» و«الأفضل في الابتكار».
وتكرّم «جائزة المرسى المتميز» المرفق الذي يحقق تميزاً شاملاً في القطاع البحري. وسيتم تكريم المتأهلين للتصفيات النهائية خلال حفل يقام في معرض أبوظبي الدولي للقوارب (ADIBS) في 23 نوفمبر المقبل.
وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ أبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة، مجموعة موانئ أبوظبي: نتطلع لاستضافة النسخة الثانية من جوائز أبوظبي البحرية، والترحيب بأبرز مشغلي المراسي في المنطقة.

أبوظبي البحرية
أبوظبي
الإمارات
موانئ أبوظبي
آخر الأخبار
100المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية
علوم الدار
100 متحدث و20 جلسة حوارية في «المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية» أكتوبر المقبل
اليوم 23:56
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي
اليوم 23:43
طفل يلعب بشاشة جهاز لوحي
الترفيه
طول البقاء أمام الشاشات يسبب صعوبات لغوية للأطفال
اليوم 23:32
فيصل بن حريز
الترفيه
الإعلامي فيصل بن حريز رئيساً لأكاديمية IMI
اليوم 23:14
انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات
الرياضة
انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات
اليوم 23:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©