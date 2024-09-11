17 سبتمبر الموعد النهائي للمشاركة بـ«جوائز أبوظبي البحرية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات للنسخة الثانية من جوائز أبوظبي البحرية (نسخة المراسي) سينتهي في 17 سبتمبر 2024، في ظل الإقبال الكبير من قِبل المتقدمين.

وتُعنى جوائز أبوظبي البحرية بتكريم مرافق المراسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا الأكثر تميزاً في مقاييس رئيسية، مثل «جائزة الأفضل في الاستدامة» و«جائزة أفضل صاحب عمل» و«جائزة الأفضل في الصحة والسلامة» و«جائزة الأفضل في خدمة المتعاملين» و«الأفضل في الابتكار».

وتكرّم «جائزة المرسى المتميز» المرفق الذي يحقق تميزاً شاملاً في القطاع البحري. وسيتم تكريم المتأهلين للتصفيات النهائية خلال حفل يقام في معرض أبوظبي الدولي للقوارب (ADIBS) في 23 نوفمبر المقبل.

وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ أبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة، مجموعة موانئ أبوظبي: نتطلع لاستضافة النسخة الثانية من جوائز أبوظبي البحرية، والترحيب بأبرز مشغلي المراسي في المنطقة.