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اقتصاد

«أرامكو» تخطو نحو الاستحواذ على 10% من «هنجلي» الصينية

خزانات نفط تحمل علامة منشأة «أرامكو» في بقيق بالسعودية (رويترز)
11 سبتمبر 2024 21:45

 

الرياض (د ب أ)
مضت شركة أرامكو السعودية خطوة للأمام نحو الاستحواذ على حصة من شركة «هنجلي» الصينية للبتروكيماويات حيث وقعت اتفاقية اليوم الاربعاء تؤكد عزمها استكمال التفاوض لشراء 10% من الشركة. 
وأعلنت أرامكو السعودية اليوم الأربعاء عن اتفاقيات مع شركاء صينيين رئيسيين، وذلك خلال زيارة وفد صيني رفيع المستوى إلى المملكة برئاسة رئيس الوزراء الصيني لي تشانج، وفقا لوكالة الانباء السعودية (واس).
 وأوضحت أرامكو السعودية أن هذه الاتفاقيات تعزز إسهامات الشركة المستمرة في أمن الطاقة والتنمية في الصين على المدى الطويل، في حين تعمل مشاركة الصين على دعم النمو الاقتصادي للمملكة، وتوطيد التعاون في تطوير التقنية الجديدة. 
وأفادت أن هذه الاتفاقيات تتضمن وثائق أولية بشأن اتفاقية إطارية للتطوير مع شركة رونجشنج للبتروكيميائيات المحدودة واتفاقية للتعاون الإستراتيجي مع مجموعة هنجلي المحدودة. 
بدوره أوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس القناعة بالمنافع المتبادلة طويلة الأجل التي يمكن أن تنشأ عن التعاون الوثيق بين أرامكو السعودية والشركاء الصينيين. 

شركة ارامكو السعودية النفطية انتاج النفط السعودي
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