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اقتصاد

«مطار دبي» يتصدر الشرق الأوسط وأفريقيا في الربط الجوي

«مطار دبي» يتصدر الشرق الأوسط وأفريقيا في الربط الجوي
12 سبتمبر 2024 01:20

رشا طبيلة (أبوظبي)

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حقق مطار دبي الدولي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، ضمن قائمة أكبر مراكز الربط الجوي، بحسب تصنيف مؤسسة «أو إي جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران حول أكبر مطارات الربط الجوي بالعالم.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التصنيف يعتمد بشكل رئيس على مقارنة عدد رحلات الربط الجوي وعدد الوجهات التي تُخْدَم من المطارات.
وحل مطار دبي الدولي في المرتبة 16 في قائمة أكبر مراكز الربط الجوي في العالم والتي تضم 50 مطاراً، في وقت حل مطار دبي الدولي في المرتبة السابعة عالمياً مركزاً رئيساً للربط الجوي للناقلات الاقتصادية ضمن قائمة تضم 25 مطاراً، وفقاً للتصنيف.
وبحسب آخر بيانات مطار دبي الدولي، استقبل 44.9 مليون مسافر، خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تعكس هذه النتائج مكانته بوابة عالمية رئيسة، وذلك بفضل شبكة وجهاته الواسعة والمتنامية التي تربط دبي بأهم الأسواق الدولية، ما يسهم هذا الدور الحيوي للمطار في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة.
يُذكر أن مطار دبي الدولي يتصل بـ 269 وجهة في 106 دول حول العالم عبر 101 شركة طيران دولية، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية.

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