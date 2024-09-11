إشغال قياسي بفنادق أبوظبي في أغسطس

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي متوسط إشغال قياسياً خلال أغسطس الماضي، بواقع %75.9 وبنمو %10.5، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليكون أعلى متوسط إشغال تسجله أبوظبي في هذا الشهر، بحسب بيانات شركة «كو ستار» المزودة للبيانات المتعلقة بالقطاع الفندقي والعقاري.

وأشارت بيانات الشركة إلى أن فنادق الإمارة سجلت معدلاً يومياً لأسعار الغرف الفندقية بنحو 434.3 درهم في أغسطس بنمو %8، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما حققت إيرادات بقيمة 329.8 درهم للغرفة الفندقية المتاحة وبنمو %19.3.

وتفصيلاً حول أعلى معدلات إشغال تم تحقيقها خلال شهر أغسطس، أشارت البيانات إلى أن فنادق أبوظبي سجلت أعلى معدل إشغال في يوم 14 أغسطس تحديداً، بواقع 83.7%، وهو اليوم الأول لانطلاق مهرجان الشطرنج الدولي، في وقت سجل يوم 3 أغسطس أعلى معدل يومي للأسعار بواقع 455.49 درهم، وذلك خلال بطولة العالم للفنون القتالية «يو إف سي».

وبعد أن انطلقت فعاليات معرض الصيد والفروسية- أبوظبي في 31 من أغسطس الماضي، سجلت فنادق أبوظبي متوسط إشغال 72.2%، بينما بلغ المعدل اليومي للأسعار 442.53 درهماً، في وقت سجلت إيرادات بقيمة 319.39 درهماً للغرفة الفندقية المتاحة.

وتضم أبوظبي 169 منشأة فندقية توفر نحو 34.79 ألف غرفة فندقية.

وبحسب آخر بيانات محلية لعدد نزلاء فنادق أبوظبي وإجمالي الإيرادات، بلغ عدد نزلاء فنادق أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2.87 مليون نزيل، مقارنة مع 2.4 مليون نزيل في نفس الفترة من العام الماضي بنمو 19.5%.

وبلغت إيرادات فنادق الإمارة بالنصف الأول من العام 3.6 مليار درهم، مقارنة مع 3 مليارات درهم في نفس الفترة من العام الماضي بنمو 20%، وفي شهر يونيو، بلغ عدد نزلاء فنادق أبوظبي 465 ألف نزيل، في وقت بلغت إيرادات فنادق أبوظبي في يونيو 427 مليون درهم، وبلغ معدل إشغال الغرف الفندقية في يونيو 68%، ومتوسط عدد الليالي التي قضاها النزلاء 2.5 ليلة.

وكان عاملون في القطاع الفندقي والسياحي، أشاروا إلى أن القطاع السياحي في أبوظبي سجل خلال الصيف الجاري نتائج استثنائية، بالتزامن مع تحقيق نمو في الطلب الفندقي وإقبال ملحوظ من السياح، مع توفر المواقع السياحية المغطاة والشواطئ الخلابة والعروض الحصرية.

وبحسب تحليل لبيانات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، سجلت فنادق أبوظبي نمواً بنسبة 21% في عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال الصيف الماضي، حيث استقبلت فنادق الإمارة نحو 1.25 مليون نزيل فندقي، مقارنة مع مليون نزيل فندقي في نفس الفترة من العام 2022، فيما شهد شهر يونيو من العام الماضي نمواً بنسبة 33% في عدد نزلاء فنادق أبوظبي، بينما شهد شهر يوليو من العام الماضي نمواً بنسبة 23%، كما شهد شهر أغسطس نمواً بنسبة 22% في عدد النزلاء.

وتهدف الاستراتيجية السياحية الجديدة للإمارة 2030 إلى زيادة أعداد الزوار من نحو 24 مليون زائر في عام 2023 إلى ما يُقارب 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030 (زوار الليلة الواحدة وزوار اليوم الواحد)، بنمو سنوي يبلغ 7%، إضافة إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من نحو 49 مليار درهم في عام 2023 إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2030، ترسيخاً لمكانة الإمارة كواحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً في حركة النشاط السياحي.