مذكرة تفاهم بين «الطيران المدني» و«الإيكاو»

دبي (الاتحاد)

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مذكرة تفاهم بشأن استضافة الدولة لأعمال ندوة الإيكاو الرابعة لدعم التنفيذ 2025. ووقع المذكرة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، وسخوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو».

جاء ذلك على هامش أعمال ندوة الإيكاو للتنقل الجوي المتقدم التي تُعقد حالياً في مدينة مونتريال بكندا، وتمتد حتى 12 سبتمبر الجاري.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، إن الإمارات تواصل دعمها لتعزيز جهود التعاون في مجتمع الطيران المدني الدولي تحت مظلة منظمة الإيكاو، بما يخدم تطور ونمو قطاع الطيران المدني نحو آفاق أكثر تقدماً واستدامة.

يأتي ذلك، بعد اختيار منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لدولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث والذي تم الإعلان عنه في مايو من العام الجاري خلال أعمال الندوة العالمية للثالثة لدعم التنفيذ، والتي عقدت في مدينة بونتا كانا، بجمهورية الدومينيكان.

وتعقد ندوة الرابعة لدعم التنفيذ في 2025 أبوظبي، حيث ستجمع قادة الطيران والخبراء من جميع أنحاء العالم لتعزيز أهداف المنظمة في مجالات السلامة والأمن والاستدامة.