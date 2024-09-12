الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع

جرى تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل اليورو اليوم الخميس بعد أن عززت مؤشرات على بعض الثبات في التضخم بالولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) سيتجنب خفض أسعار الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت لاحق اليوم، ويترقب المستثمرون تلميحات حول مدى قرب خفض الفائدة مجددا.

وارتفع الدولار مقابل الين عقب جلسة متقلبة أمس شهدت انخفاض العملة الأميركية بنحو 1.24 بالمئة إلى أدنى مستوى هذا العام قبل أن تعوض كل خسائرها عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين.

وارتفع الدولار 0.31 بالمئة إلى 142.805 ين بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنحو 0.41 بالمئة. وهبط إلى 140.71 ين للمرة الأولى منذ 28 ديسمبر في الجلسة السابقة.

واستقر اليورو عند 1.10165 دولار، ليظل قريبا من المستوى المتدني الذي سجله أمس الأربعاء عند 1.1002 دولار، وهو الأضعف منذ 16 أغسطس.

كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3050 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.30025 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 20 أغسطس.

وانخفض الفرنك السويسري مع ارتفاع الدولار 0.11 بالمئة إلى 0.8531 فرنك، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 21 أغسطس عند 0.8544 فرنك أمس الأربعاء.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، مع اقتفاء الأسهم الآسيوية أثر مكاسب وول ستريت.

وصعد الدولار الأسترالي 0.22 بالمئة إلى 0.6690 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.6152 دولار.



