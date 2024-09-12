الجمعة 13 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
12 سبتمبر 2024 11:25

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس وسط قلق حيال تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إلا أن المخاوف من انخفاض الطلب حدت من المكاسب.

أخبار ذات صلة
أسعار النفط تواصل موجة الصعود في ختام أسبوع متقلب
النفط يتعافى بفضل تراجع المخزونات الأمريكية

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر دولارا أو 1.4 بالمئة إلى 71.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر 92 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 68.23 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة للخامين بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة مع إغلاق منصات بحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة واضطراب عمليات التكرير بالمصافي بسبب وصول الإعصار فرنسين إلى اليابسة في جنوب لويزيانا أمس الأربعاء.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
حيوان وحيد القرن الجاوي في إندونيسيا
الترفيه
إندونيسيا ترصد حيوانا من أكثر الثدييات المهددة بالانقراض
اليوم 18:39
برئاسة عبدالله بن زايد.. لجنة التحضير للمشاركة في COP 29 تناقش خطط ومبادرات الدولة استعدادا للمؤتمر
علوم الدار
برئاسة عبدالله بن زايد.. لجنة التحضير للمشاركة في COP 29 تناقش خطط ومبادرات الدولة استعدادا للمؤتمر
اليوم 18:05
ريال مدريد يجدد عقد «الخيار الثاني» إلى 2030
الرياضة
ريال مدريد يجدد عقد «الخيار الثاني» إلى 2030
اليوم 17:49
أرشيفية
الترفيه
بريطانيا تسن إجراء جديدا لمكافحة سمنة الأطفال
اليوم 17:44
إنتر وميلان يرفضان مشروع تجديد «سان سيرو»
الرياضة
إنتر وميلان يرفضان مشروع تجديد «سان سيرو»
اليوم 17:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©