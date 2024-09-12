ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس وسط قلق حيال تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إلا أن المخاوف من انخفاض الطلب حدت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر دولارا أو 1.4 بالمئة إلى 71.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر 92 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 68.23 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة مع إغلاق منصات بحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة واضطراب عمليات التكرير بالمصافي بسبب وصول الإعصار فرنسين إلى اليابسة في جنوب لويزيانا أمس الأربعاء.



