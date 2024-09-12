الذهب يصعد وسط توقعات بخفض الفائدة

صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

ويترقب المتعاملون حاليا صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية.

وبحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2521.29 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2548.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.81 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 958.59 دولار.

كما ارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1023.12 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من يوليو.



