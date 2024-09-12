«هب 71» تستقبل 21 شركة ناشئة جمعت تمويلات تزيد على 130 مليون دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «هب 71» «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن استقبال 21 شركة ناشئة في المجموعة الـ 15 المنضمّة إليها، مما يزيد العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي تدعمها Hub71 إلى 243 شركة وبعد عملية اختيار دقيقة، ستدخل هذه الشركات في برنامج Access من Hub71، وفي منظومتيها المتخصّصتين للأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets والتكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech، حيث وصل إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في هذه المجموعة إلى 134.9 مليون دولار، مما يؤكد نجاح Hub71 في جذب الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية والمؤهلة للتوسع بآفاق الابتكارات التكنولوجية ضمن القطاعات ذات الأولوية في اقتصاد أبوظبي المتنوع.

وتم اختيار الشركات الناشئة في المجموعة ال 15 من بين أكثر من 1228 طلباً للانضمام إلى Hub71، ومنها 17 شركة ناشئة مقرها خارج دولة الإمارات، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وتشمل الشركات الناشئة البارزة التي ستنضم إلى برنامج Access من Hub71 شركة EpiBone، وهي شركة تكنولوجيا صحية مقرها الولايات المتحدة جمعت تمويلات بقيمة 158 مليون درهم (43 مليون دولار). ومن المقرر أن تنضمّ إلى منظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech شركة Partanna Oasis، المتخصصة في مجال علوم المواد وتصنع الخرسانة سلبية الكربون، وقد شارك في تأسيسها أسطورة كرة السلة الأميركية ريك فوكس، وجمعت تمويلات بقيمة 98 مليون درهم (26 مليون دولار). بالإضافة إلى ذلك، جمعت شركة Greengage لحلول التكنولوجيا المالية (ويب 3) للشركات الصغيرة والمتوسطة والمكاتب العائلية، ومقرها المملكة المتحدة، تمويلات بقيمة 36 مليون درهم (10 ملايين دولار)، وستنضم إلى منظومة التكنولوجيا الرقمية Hub71+ Digital Assets. وبمجرد انضمامها إلى Hub71، ستعمل هذه الشركات الناشئة على تأسيس عملياتها في أبوظبي، مما يعزز مكانة العاصمة الإماراتية كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا ووجهة مفضلة لنموّ رواد الأعمال.

وصرّح أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي ل Hub71: «تضم المجموعة ال 15، شركات ناشئة تتميز بريادتها وقدرتها على المساهمة في منظومة التكنولوجيا في أبوظبي، وتقدم Hub71 دعمها لرحلة مؤسسي الشركات الناشئة في أبوظبي وتسريع تأثيرهم على مستوى العالم من خلال توفير فرص الاستثمار لهم وتعزيز وصولهم إلى الأسواق».

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من نصف المجموعة ال 15، تتكون من شركات ناشئة في مرحلة التأسيس ومرحلة السلسلة «أ»، ما يشير إلى قدرة Hub71 على توسيع نطاق المشاريع في مراحلها المبكرة، وتعمل هذه الشركات المختارة في سبعة قطاعات، تتضمن: التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المناخية والتكنولوجيا التعليمية والتنقل والخدمات اللوجستية، وستساهم بدور فعّال في تعزيز المرونة والنموّ المستدام لاقتصاد أبوظبي، ومن الشركات الناشئة البارزة التي انضمت إلى برنامج Access من Hub71 شركة Autone، وهي شركة لوجستية مقرها الولايات المتحدة، تقدم نظام إدارة المخزون مع دمج قدرات الذكاء الاصطناعي لتوفير البيانات في الوقت الفعلي وأنظمة دعم القرار في المؤسسات، حيث جمعت Autone تمويلات بقيمة 17 مليون درهم (4.8 مليون دولار).

وستنضم سبع شركات ناشئة من المجموعة الـ 15 إلى منظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech، لتمكين وصولها إلى موارد مخصصة وباقات مصممة تدعم مهمتها في بناء مستقبل أكثر استدامة ومع المجموعة الأخيرة، تضمّ منظومة Hub71 المتخصصة 12 شركة ناشئة مؤهلة لتعزيز طموحات الدولة في مجال الاستدامة والحياد المناخي، ومن الشركات الناشئة في هذه المجموعة أيضاً Plenesys، وهي شركة مقرها فرنسا، تعمل على ابتكار حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين النظيف من دون انبعاثات كربونية، وذلك باستخدام تحلل غاز الميثان البلازمي للغاز الطبيعي أو الميثان الحيوي، بتكلفة أقل بنسبة 50% من التحليل الكهربائي، وقد حصلت Plenesys مؤخراً على تمويلات بقيمة 11 مليون درهم (3 ملايين دولار).

ومن المقرر أيضاً أن تنضم 5 شركات ناشئة إلى منظومة الأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets المتخصصة، والتي تركز على تطوير قدرات النموّ في تقنيات الويب 3 والأصول الرقمية وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للشركات الناشئة المنضّمة لمنظومة الأصول الرقمية إلى 22 شركة، من بينها Gateway.fm التي تتخذ من النرويج مقراً لها، وهي شركة بنية تحتية لتوزيع تقنية البلوك تشين تعمل على أتمتة وتوفير حلول جاهزة للشركات تساعدها في نشر تقنياتها الخاصة بالبلوك تشين والبنية التحتية.

وستتاح للشركات الناشئة المنضمّة إلى برنامج Access من Hub71 ومنظوماتها المتخصص Hub71+ فرصة الاستفادة من قدرات مجتمع Hub71+ الحيوي، والذي يزخر بالموجّهين والشركاء والمستثمرين ضمن منظومة التكنولوجيا المزدهرة في أبوظبي، مع تمكين وصولهم إلى فرص السوق والمواهب المتميزة والتمويل، وتعزيز قدرات الشركات على إنجاز الصفقات وجذب الاستثمارات وتحفيز نموّ السوق إلى حدّ كبير. وبالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الشركات الناشئة من حوافز عينية بقيمة إلى 250 ألف درهم وحوافز نقدية بقيمة 250 ألف درهم، مقابل حصص في الأسهم وفق مذكرة SAFE، وستكون الشركات الناشئة عالية الأداء مؤهلة لتلقي دعم إضافي يصل إلى 250 ألف درهم، مقابل حصص إضافية في الأسهم عند إكمال البرنامج.