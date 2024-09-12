"الاتحاد للطيران" تسير رحلتين يومياً بين أبوظبي وباريس

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن توسيع خدماتها إلى باريس، مع رحلتين يومياً اعتباراً من 15 يناير 2025.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: يسعدنا أن نقدم رحلتين يومياً حيث تؤكد عودة طائرة A380 إلى باريس، متبوعة بإضافة طائرة 787-9 دريملاينر ذات الثلاث درجات، التزامنا بتزويد عملائنا بأفضل الخدمات".

وتابع:" مع الرحلات اليومية المزدوجة، تعمل الاتحاد على تعزيز الاتصال بين أبوظبي وباريس، مما يزيد من دمج العاصمة الفرنسية مع شبكة الاتحاد العالمية، إضافة إلى تعزيز السفر السلس إلى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وما ورائهما، مما يجعل أبوظبي مركزاً رئيسياً للسفر الدولي".