«مير للاستثمارات» تطلق عملياتها في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة مير للاستثمارات الاستراتيجية عن إطلاق عملياتها في أبوظبي، لتوظِّف إمكاناتها في تنمية الأعمال ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسة.

وتضمُّ محفظة مجموعة مير الاستثمارية عدداً من كبرى المؤسَّسات والشركات المحلية، تشمل جمعية أبوظبي التعاونية، التي أُطلِقَت في عام 1980، ثم توسَّعت بعد اندماجها مع جمعيات العين ودلما والظفرة التعاونية في عام 2023 بناءً على القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويندرج تحت مظلة مجموعة مير شركة «مكاني» للعقارات، التي تتولى تشغيل سلسلة متنوّعة من مراكز التسوُّق المجتمعي في الإمارة، و«سبار» لتجارة التجزئة، التي تواصل أنشطتها في أبوظبي منذ أكثر من عشر سنوات، وتطمح إلى التوسُّع في منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل المجموعة وفق نموذج التكامل العمودي، ما يضمن معايير الجودة واستدامة سلاسل التوريد، تحقيقاً لرسالتها في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والتزامها بالإسهام في رفاهية المجتمع، فضلاً عن جهودها في دعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مير: «يشكل إطلاق المجموعة خطوة رائدة تعزز مساهمة المؤسسات الوطنية في الارتقاء بالمكانة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق الرفاهية والتطور المستدام للمجتمع تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة. تلتزم مجموعة مير بالتوجهات الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تقوم على تسهيل تجارة الغذاء وتنويع مصادر الاستيراد».

وأضاف: «نتطلع في مجموعة مير إلى تحقيق طموحاتنا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المتوافقة مع رؤيتنا وأهدافنا، وسنعمل على نقل الخبرات العالمية، ورعاية الابتكارات، وتوظيف الحلول الذكية لتعزيز القدرات الاستراتيجية في قطاعات الأغذية وتجارة التجزئة، والاستثمار في قطاع العقارات التجارية والأعمال ذات الصلة، مع التركيز على تأهيل الكوادر الوطنية للمساهمة في رفد هذه الجهود والمشاركة الفاعلة في تنمية تجارة التجزئة وتحقيق الأمن الغذائي للدولة».

كما يتولى نهيان حمد بالركاض العامري منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير ليقود استراتيجية التوسع الطموحة للمجموعة محلياً وإقليمياً.

وكان نهيان حمد بالركاض العامري قد شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة جمعية العين التعاونية، ويوظف خبراته الواسعة في أعلى مستويات قطاع تجارة التجزئة لتحقيق هذه الطموحات.

وبدوره، قال العامري: يمثل إطلاق مجموعة مير محطة هامة للقطاع إذ يتيح للمؤسسات الكبري المنضوية تحت مظلة المجموعة البناء على تاريخها العريق ومسيرتها الناجحة والعمل على توحيد الجهود لإحداث أثر بارز في قطاع الأغذية، واغتنام الفرص الجديدة في القطاعات المرتبطة على امتداد سلاسل التوريد معتمدين على خبراتنا في هذا المجال ونهجنا الاستراتيجي في الاستثمار.

وتعدُّ مجموعة مير إحدى أكبر خمس شركات في قطاع الأغذية في دولة الإمارات، ووصل إجمالي إيراداتها إلى 2.34 مليار درهم في عام 2023، ولدى المجموعة أكثر من 120 وجهة تسوُّق للمواد الغذائية، وأكثر من 12 مركز تسوُّق مجتمعي في الدولة، حيث تقدِّم خدماتها لأكثر من 65 ألف عميل يومياً، بنسبة إشغال تصل إلى 90% على امتداد 320 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

وتشمل خطط المجموعة زيادة حصتها في السوق، وتوسيع نطاق وجهات التسوُّق التابعة لها، والاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية الرقمية، ومواصلة العمل على استكشاف أنشطة جديدة تتواءم مع عملياتها الأساسية.

وتعمل المجموعة على تأمين مواقع استراتيجية لوجهات تسوُّق جديدة تستكمل من خلالها شبكتها الحالية من الأصول، لتصبح وجهات رئيسية تجتذب العملاء، إضافةً إلى الاستحواذ على الشركات المتوافقة مع رؤية الشركة بما يحقِّق التكامل لعملياتها في قطاع الأغذية وتجارة التجزئة المرتبطة به.

وتهتم مجموعة مير بالاستثمارات المستدامة الهادفة إلى دفع الشركات نحو النجاح والنمو المستدام لأعمالها، في دولة الإمارات والمنطقة.

وإضافةً إلى مساهمة مجموعة مير الناجحة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، تواصل جهودها لدعم المجتمعات المحلية من خلال المبادرات والشراكات. وتلتزم المجموعة باجتذاب الكفاءات الإماراتية، والعمل على تطوير إمكانات جيل الشباب الإماراتي وخبراته والاعتماد على قدراته، ونجحت المجموعة في رفد كوادرها بـ 92 مواطناً ومواطنة خلال عام 2023، ورسمت خطة طموحة لاستقطاب 400 موظف إماراتي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتتطلَّع المجموعة إلى الاستفادة من الاقتصاد المستقر والمتنوِّع والمزدهر لأبوظبي، لدعم أعمال التجزئة الأساسية لديها، وتعزيز حضورها في السوق المحلي والمنطقة، وتوسيع أعمالها إلى مجموعة من الأنشطة التجارية المماثلة في المستقبل.