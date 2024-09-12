1.33 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية 1.33 مليار درهم، خلال جلسة تداولات الأمس في سوقي «أبوظبي» و «دبي»، وتفاوت أداء الأسواق كما تفاوت أداء المستثمرين الأجانب.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بنسبة 0.16% عند مستوى 9308 نقاط، وشهدت جلسة التداول إبرام نحو 20 ألف صفقة تم من خلالها تداول 292 مليون سهم بقيمة تداول إجمالية بلغت 1.01 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات أرتفاع أسعار 31 شركة مقابل تراجع أسعار 30 شركة واستقرار أسعار 53 شركة وورقة مالية متداولة في السوق مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.

وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت 18.5 مليون درهم صافي شراء خلال جلسة تداولات الأمس في سوق أبوظبي.

واستحوذ الأجانب على أكثر من 32% من قيمة التداول أي ما يقارب 320 مليون درهم.

كما سجلت تداولات المؤسسات محصلة بلغت قيمتها 3.7 مليون درهم صافي بيع.

إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 232 مليون درهم بتنفيذ 7.6 ألف صفقـة توزعت عـلى 95.6 مليون سهم.

وأغلق المؤشر على مستوى 4.364.87 نقطة بارتفاع نسبته 0.424% وقدره 18.45 نقطة فوق مستوى إغلاقه أول أمس، وذلك بدعم من الارتفاع في سعر سهم شركة إعمار العقارية بنحو 1.06% خلال الجلسة حيث بلغ 8.55 درهم.

وشهدت الجلسة تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم بنك المشرق بقيمة 87.6 مليون درهم وتوزعت على 437.8 ألف سهم، بسعر 200 درهم للسهم الواحد، وقد بلغت قيمة إجمالي تداولات السوق 320 مليون توزعت على 96 مليون سهم.

وشهد التداول ارتفاع 30 شركة وهبوط 15 شركة وثبات أسعار 5 شركات.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم يوم أمس نحو 70 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 155 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 12 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 14 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 13.5 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 14.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين نحو 95.8 مليون درهم.