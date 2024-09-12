«أبوظبي العالمي» يمنح «بي جي آي أم» ترخيص تقديم الخدمات المالية



أبوظبي (الاتحاد)

حصلت شركة «بي جي آي أم - PGIM» لإدارة الاستثمارات العالمية على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي لتقديم الخدمات المالية للعمل، وافتتاح مكتبها الجديد في المركز المالي في أبوظبي.

ومن خلال تأسيس مكتبها الجديد في أبوظبي، تدخل الشركة رسمياً إلى أسواق الشرق الأوسط في مسعى منها لتقديم استراتيجيات استثمارية مبتكرة وخدمات استشارية شاملة لعملائها، ومساعدتهم على مواجهة تطورات السوق وتحقيق أهدافهم المالية.

وأشار أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي إلى أن توسع شركة «بي جي آي أم» في أبوظبي، يُمثل خطوةً مهمة للعمل بشكلٍ وثيق مع المنظومة القوية لسوق أبوظبي العالمي ما يساهم في تعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة، لافتاً إلى أن هذا الانضمام سيسهم في دفع عجلة النمو والابتكار في المنطقة، ويعزز مكانة أبوظبي العالمي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

من جانبه، أوضح محمد عبد الملك رئيس شركة «PGIM» في الشرق الأوسط، رئيس مجلس إدارة الشركة في أبوظبي، أن أبوظبي تعد سوقاً استراتيجياً للشركة، وأن إنشاء مكتب جديد لها بسوق أبوظبي العالمي يعكس التزامها الدائم بتعزيز حضورها في الإمارات والمنطقة.