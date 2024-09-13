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اقتصاد

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق
13 سبتمبر 2024 08:48

حومت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب ضعف الدولار، بينما ركز المستثمرون على البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد تقدم رؤى إضافية بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الخاص بأسعار الفائدة.
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2558.19 دولار للأوقية عند الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، وارتفع 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وصعد المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة وبلغ مستوى قياسياً مرتفعاً، بعد أن أشارت بيانات أميركية إلى تباطؤ اقتصادي.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2586.60 دولار.
وتراجع الدولار 0.3 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

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وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 985.20 دولار، وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1055.64 دولار.

المصدر: وكالات
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