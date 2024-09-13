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اقتصاد

أسعار النفط تواصل موجة الصعود في ختام أسبوع متقلب

أسعار النفط تواصل موجة الصعود في ختام أسبوع متقلب
13 سبتمبر 2024 09:40

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتواصل موجة الصعود، حيث أجبر الإعصار فرنسين المنتجين على إخلاء المنصات قبل أن يضرب ساحل لويزيانا.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 72.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 38 سنتاً، أو 0.6 بالمئة، إلى 69.35 دولار للبرميل.

وإذا استمرت هذه المكاسب، فإن كلا الخامين القياسيين سيوقفان سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية، على الرغم من بداية الأسبوع الصعبة التي شهدت انخفاض برنت دون 70 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أواخر 2021.

ومن المنتظر أن يسجل برنت عند المستويات الحالية زيادة أسبوعية بنحو 1.7 بالمئة، وغرب تكساس الوسيط بأكثر من اثنين بالمئة.

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المصدر: وكالات
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