ألمانيا وأستراليا تعززان التعاون في سلاسل جديدة لإمداد الهيدروجين الأخضر

وقعت ألمانيا وأستراليا، اليوم الجمعة، اتفاقاً بقيمة 445 مليون دولار لتعزيز التعاون في سلاسل جديدة لإمداد الهيدروجين الأخضر.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن الاتفاق تموله حكومتا البلدين بشكل متساو، وسيضمن وجود مشتريين أوروبيين لمنتجي الهيدروجين المتجدد في أستراليا.

وقال كريس باوين وزير المناخ والطاقة الأسترالي، إن الهيدروجين المتجدد عنصر أساسي لازدهار أستراليا في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف: "العالم يحتاجه، يمكننا إنتاجه، وشحنه إلى شركائنا، أو استخدامه لإنتاج منتجات خضراء ومواد كيميائية ووقود في أستراليا لتصديرها إلى العالم".



ويجري إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي للماء باستخدام الكهرباء المولدة عبر الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعتبر الحكومة الألمانية أنه أحد المصادر الرئيسية للطاقة في المستقبل.