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الدولار يهبط والين عند أعلى مستوى في 2024

الدولار يهبط والين عند أعلى مستوى في 2024
13 سبتمبر 2024 11:02

تراجع الدولار اليوم الجمعة وسجل الين أعلى مستوياته هذا العام فيما ظل المستثمرون في حالة ترقب قبل اجتماعات بنوك مركزية الأسبوع المقبل.

وأصبح من المؤكد تقريباً أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، لكن حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيخفضها بواقع 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس أبقت المستثمرين في حالة توتر وضغطت على الدولار.

وصعد اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.10863 دولار، بعد ارتفاعه 0.57 بالمئة أمس، تاركاً مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية بينها اليورو عند أدنى مستوى في أسبوع البالغ 101.05.

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وقادت التغيرات في توقعات أسعار الفائدة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة في ساعات التداول الآسيوية اليوم الجمعة إذ تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 3.6 نقطة أساس إلى 3.644 بالمئة.
ورفع ذلك الين إلى أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر عند 140.645 مقابل الدولار قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي، الذي من المرجح أن يبقي البنك خلاله على أسعار الفائدة ثابتة.

وصعد الين في أحدث التعاملات 0.6 بالمئة إلى 140.965، ويتجه للصعود واحدا بالمئة هذا الأسبوع.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.3150 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل، إذ تتوقع الأسواق أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 25 نقطة أساس في أغسطس.

المصدر: وكالات
الين
الدولار
الدولار الأميركي
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