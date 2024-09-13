برنامج «الرائدات» من منصة «السيدات للاستدامة» يستقبل طلبات المشاركة لدورة 2025



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، المبادرة العالمية التي أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، مصدر، وجائزة زايد للاستدامة، الرائدتان في مجال الاستدامة، عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في برنامج الرائدات لعام 2025.

ويقام برنامج الرائدات على مدار العام، ويوفر للشابات حول العالم فرصة المشاركة في ورشات عمل تعليمية متخصصة وفرصاً للتواصل مع خبراء القطاع العالميين، ما يسهم في تعزيز كفاءاتهن وتطوير مسيرتهن المهنية.

يركز البرنامج على إعداد الشابات للمساهمة بدور فاعل في قيادة عملية التحول نحو تحقيق الحياد المناخي، حيث يوفر لهن منصة للتعبير عن أفكارهن وتزويدهن بالمعارف والمهارات اللازمة لإحداث تغيير إيجابي ملموس.

ويستقطب البرنامج الشابات ممن تتراوح أعمارهن بين 25 و35 سنة على أن يكنّ موظفات أو رائدات أعمال وحاصلات على درجة علمية في أحد المجالات المتعلقة بالبيئة أو الطاقة أو الاستدامة أو تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة مصدر ومديرة إدارة منصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة : يمثل برنامج الرائدات حجر أساس ضمن جهود منصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة والتزامها بتمكين الشابات وتزويدهن بالمعرفة والمهارات وتعزيز ثقتهن بأنفسهن وقدراتهن للمساهمة بدور حيوي في قيادة التغيير المستدام.

وأكدت أن برنامج الرائدات قد أسهم منذ إطلاقه في أكتوبر 2018 بدعم بناء قدرات المشاركات وتأهيلهن للعب دور قيادي في عملية التحول ضمن قطاع الطاقة ورفد قطاع الاستدامة بمواهب شابة على مستوى عالٍ من الكفاءة، ووجهت دعوة لكافة الرائدات المهتمات بدعم العمل المناخي باغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى دورة عام 2025 من برنامج الرائدات.

ويشمل برنامج الرائدات متعدد التخصصات عدداً من الأنشطة الرئيسة التي تركز على اكتساب المهارات وتعزيزها والتقدم الوظيفي وفرص التواصل، وتشمل ورش عمل وجلسات تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز المهارات في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والقيادة.

وسوف تحظى المشاركات في البرنامج بفرصة المشاركة في مبادرة وايزر كيرز السنوية، وهي تجربة تعليمية تركز على تعزيز التبادل الثقافي بما يسهم في دفع جهود التنمية الاجتماعية. وشهدت رحلة وايزر كيرز لعام 2024 استكمال 18 شابة لدورة مدتها خمسة أيام أقيمت في مراكش بالمغرب حول قدرة القطاع الزراعي على التكيّف.

وقالت هند الحوسني، إحدى الرائدات الإماراتيات المشاركات في البرنامج لعام 2023: يركز برنامج الرائدات على تمكين المرأة في قطاع الطاقة، وهو ما يتوافق مع اهتمامي بتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم التحول العالمي نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وباعتباري إحدى رائدات البرنامج، فقد أتيحت لي فرصة التعاون مع مشاركات أتقاسم معهن ذات الأفكار، والمشاركة في مشاريع مهمة، والمساهمة في إحداث تغيير ملموس في مشهد الطاقة العالمي. كما وفر البرنامج فرصاً قيمة للحصول على الإرشاد والتوجيه وتبادل المعارف.