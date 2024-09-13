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«دبي للخدمات المالية» و«النقد بهونغ كونغ» ينظمان مؤتمراً حول تمويل المناخ

«دبي للخدمات المالية» و«النقد بهونغ كونغ» ينظمان مؤتمراً حول تمويل المناخ
14 سبتمبر 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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ينطلق الاثنين المقبل المؤتمر المشترك الأول للتمويل المناخي الذي تنظمه سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ.
وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، في بيان أمس، إن المؤتمر - الذي يعقد في هونغ كونغ - يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للتمويل الانتقالي ضمن المسيرة نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.
وأضاف أنه مع مواجهة العديد من الجهات في منطقة آسيا والشرق الأوسط تحديات مشتركة للتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري، فإنه من الضروري أن نعزز من التعاون والحوار المُعمق للوصول إلى حلول عملية.

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