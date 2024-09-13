«ريسبونس بلس» توقِّع مذكرة تفاهم مع «سكاي أنجيلز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ريسبونس بلس القابضة»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، توقيع شركتها التابعة «ريسبونس بلس ميديكال»، مذكرة تفاهم مع شركة «سكاي أنجيلز» للإسعاف الجوي، بهدف التعاون في خدمات الإسعاف الجوي العالمية.

وقالت الشركة، في بيان، إنه ستتم الاستفادة من طائرات «سكاي أنجيلز»، ذات الأجنحة الثابتة والدوارة، في جميع البلدان التي تعمل فيها «ريسبونس بلس ميديكال»، بما في ذلك 135 طائرة خفيفة، و20 طائرة متوسطة، و20 طائرة ثقيلة، و146 طائرة هليكوبتر، إضافة إلى طاقم طبي وفريق أمن شخصي على مدار الساعة، لدعم الإخلاء الجوي الطبي.

من جانبها، ستدعم «ريسبونس بلس ميديكال»، شركة «سكاي أنجيلز» بخدمات الإسعاف الجوي، في جميع أسواقها التشغيليّة، وستوفر لها خدمات الإعادة العالميّة والداخليّة المطلوبة من قبل مرضاها أو عملائها.