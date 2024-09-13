11.3 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية خلال الأسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية 11.26 مليار درهم سيولة نقدية تدفقت للتداولات خلال الجلسات الخمس الماضية، وذلك بدعم من صفقة كبيرة أبرمت على سهم الشركة العالمية القابضة، في سوق العاصمة أبوظبي.

كما تظهر البيانات، أن المستثمرين الأجانب ضخوا استثمارات جديدة في سوق أبوظبي خلال الأسبوع، بلغت قيمتها 4.5 مليار درهم صافي شراء.

وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام 103 آلاف صفقة خلال الأسبوع الحالي، توزعت على 1.446 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 9.735 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 29 شركة، مقابل تراجع أسعار 52 شركة واستقرار أسعار 33 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وتضاعفت تقريباً قيمة التداولات في سوق العاصمة أبوظبي خلال هذا الأسبوع بدعم من صفقة كبيرة أبرمت على أسهم الشركة العالمية القابضة خلال جلسة الخميس بقيمة تقارب 4.38 مليار درهم، وتم من خلالها تداول نحو 10.717 مليون سهم بسعر 409.3 درهم للسهم الواحد.

كما شهد السوق إدراج شركة إن إم دي سي إنيرجي خلال الأسبوع، الأمر الذي دعم التداولات، ورفع قيمة السيولة التي تدفقت للتداول في السوق، حيث بلغت قيمة التداولات على السهم الجديد نحو 300 مليون درهم، وأغلق السهم أمس على مستوى 3.04 درهم للسهم بارتفاع نسبته 8.6% تقريباً فوق مستوى سعر الاكتتاب، وكان بلغ سعرالسهم أعلى مستوى له عند 3.40 درهم للسهم في أول جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي.

وأغلق المؤشر العام على انخفاض بنسبة 1.03% تعادل تراجعاً بنحو 98 نقطة، عند مستوى 9350 نقطة إغلاق أمس مقارنة مع 9448 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

إلى ذلك، أظهرت بيانات السوق أن محصلة تداول المستثمرين الأجانب بلغت نحو 4.5 مليار درهم صافي شراء خلال الأسبوع.

واستحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 41% من إجمالي قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع.

كما بلغت محصلة تداولات المستثمرين المؤسساتيين نحو 73 مليون درهم صافي بيع، واستحوذت المؤسسات على ما يقارب 83% من إجمالي قيمة التداول أو ما يعادل 8.1 مليار درهم، خلال الجلسات الخمس الماضية.

وشهد سوق دبي المالي إبرام 46 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 622 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.52 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4380.5 نقطة أمس،على ارتفاع طفيف بلغت قيمته نحو 7.5 نقطة، ما يعادل 0.02% مقارنة مع 4372.9 نقطة مستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق.

وتظهر بيانات السوق، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الأسبوع بلغت نحو 696 مليون درهم، لتشكل ما يقارب من 45.7% من إجمالي قيمة المشتريات.

كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 729.2 مليون درهم؛ لتشكل ما نسبته 47.9% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 33.15 مليون درهم، صافي بيع.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع نحو 1.030 مليار درهم؛ لتشكل ما نسبته 67.7% من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 1.083 مليار درهم؛ لتشكل ما نسبته 71.1% من إجمالي قيمة التداول.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 53 مليون درهم، صافي بيع.