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«الاتحاد للطيران» تزيد عدد رحلاتها إلى المدن الأوروبية الكبرى صيف 2025

«الاتحاد للطيران» تزيد عدد رحلاتها إلى المدن الأوروبية الكبرى صيف 2025
14 سبتمبر 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت الاتحاد للطيران عن جدول رحلاتها لصيف 2025، مع انطلاق رحلات مزدوجة لعدد من الوجهات الأوروبية الكبرى.
وقالت الناقلة، في بيان، إن الجدول المحسّن يقدم المزيد من خيارات السفر مع زيادة تردد الرحلات وتوفير توقيتات مناسبة للمغادرة إلى العديد من الوجهات الأوروبية، ما يعزز السياحة إلى أبوظبي بشكل أكبر.
وتعزز الاتحاد للطيران وفق الجدول بشكل كبير من خدماتها إلى وجهات أوروبية شهيرة، وتوفر رحلات مزدوجة طوال العام بين أبوظبي وعدد من المدن الكبرى مثل باريس، ميلان، روما، مانشستر، فرانكفورت، ميونيخ، زيوريخ، برشلونة ومدريد إضافة إلى اعتزامها رفع عدد الرحلات الموسمية إلى مالقة لتصل إلى خمس رحلات أسبوعية.
وتتوفر أيضاً العديد من الوجهات الرئيسية عبر شبكة الاتحاد للطيران المتنامية، والتي تشمل رحلات يومية إلى بالي في فصل الصيف، وزيادة عدد الرحلات إلى سيدني إلى 10 رحلات أسبوعياً.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: نلتزم بوعدنا الاستراتيجي في تقديم رحلات يومية مزدوجة إلى المزيد من الوجهات الرئيسية بأسرع ما يمكن، ويثبت جدول صيفنا التزامنا بالنمو، ودعم السياحة في أبوظبي بشكل أكبر، ومن خلال جدولة رحلاتنا للإقلاع من أبوظبي في الساعة 2 ظهراً، يحظى الضيوف على إمكانية تسجيل خروجهم في أوقات ملائمة ومريحة من فنادقهم، ما يتيح لهم الاستفادة القصوى من إقامتهم في مدينتنا أبوظبي.

الاتحاد للطيران
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