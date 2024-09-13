9.3 تريليون درهم التحويلات المالية في السوق المحلية خلال النصف الأول

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت التحويلات المالية الإجمالية في السوق المحلية الإماراتية بنسبة 15.8% ما يعادل زيادة بقيمة 1.313 تريليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 لتبلغ 9.323 تريليون درهم، مقارنة مع 8.01 تريليون درهم في الأشهر الستة الأولى من 2023، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.

ويشير الارتفاع الكبير في قيمة التحويلات المالية التي شهدتها السوق المحلية إلى مستويات النمو في النشاط المالي والتجاري والاستثماري في الدولة ، خاصة أن الأشهر الستة الأولى شهدت طرح عدة شركات للاكتتاب العام في السوق المحلية، الأمر الذي أسهم أيضا في زيادة حجم و قيمة التحويلات المالية بين البنوك وتحويلات عملاء البنوك أيضاً.

وتظهر البيانات، أن التحويلات المالية بين البنوك ارتفعت بنسبة 15% ما يعادل زيادة بقيمة 758 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 لتبلغ قيمتها 5.829 تريليون درهم مقارنة مع 5.071 تريليون درهم في النصف الأول من 2023.

فيما ارتفعت تحويلات (الأفراد والشركات) عملاء القطاع المالي والمصرفي عبر البنوك والشركات المالية وشركات الصيرفة ونقاط البيع في الدولة بنسبة 19% ما يعادل زيادة بقيمة 555 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 لتبلغ 3.494 تريليون درهم مقارنة مع 2.939 تريلون درهم في النصف الأول من 2023.

إلى ذلك نمت قيمة مقاصة الشيكات في الدولة بنسبة 5.4% لتبلغ قيمة الشيكات الإجمالية التي دخلت نظام المقاصة المعمول به في السوق المحلية نحو 646.6 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، مقارنة مع 613.4 مليار درهم في النصف الأول من 2023.

كما ارتفع عدد الشيكات التي تمت مقاصتها إلى 11.03 مليون شيك في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 2.1% يعادل زيادة بقيمة 230 ألف شيك، مقابل 10.8 مليون شيك في الفترة المقابلة من 2023.

من جهة أخرى ارتفعت قيمة السحوبات النقدية للبنوك من مصرف الإمارات المركزي إلى 103.2 مليار درهم في النصف الأول من 2024 مقارنة مع 94.9 مليار درهم في النصف الأول من 2023 .

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للإيداعات النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي بقيمة 13 مليار درهم.