770 مليار درهم الاحتياطيات الدولية لـ«المركزي» بنهاية يونيو

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي بمقدار 180 مليار درهم ليبلغ أعلى مستوى في تاريخه عند 770 مليار درهم (210 مليارات دولار) بنهاية يونيو 2024، وذلك بعد أن نما بنسبة 30.5% خلال عام، مقارنة مع رصيده البالغ 590 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس.

ويتجاوز هذا المستوى من الاحتياطيات الدولية الصافية، الحد الأدنى الإلزامي المطلوب للمصرف المركزي بنحو 262 مليار درهم في تاريخه، وفقاً لقانون المصرف.

كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 62 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 15.3% خلال نفس الفترة، ليبلغ 468 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 406 مليارات درهم في نهاية يوينو 2023.

ولذا فإن صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي في الدولة (المصرف المركزي والبنوك) ارتفع بقيمة 242 مليار درهم ما يعادل نمواً بنسبة 24.3% على أساس سنوي، ليبلغ 1.238 تريليون درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 996 مليار درهم بنهاية يونيو 2023.

وزاد المصرف المركزي احتياطياته من الذهب بقيمة 3.73 مليار درهم بما يعادل نمواً بنسبة 22% ليرتفع رصيده من السبائك الذهبية إلى 20.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 16.77 مليار درهم بنهاية يونيو 2023.

وارتفع عدد الموظفين العاملين لدى البنوك الوطنية بالدولة بـ2051 موظفاً جديداً خلال عام ليبلغ العدد الإجمالي للموظفين لدى البنوك الوطنية العاملة بالدولة (23 بنكاً) إلى 31.628 ألف موظف بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 29.577 موظفاً في نهاية يونيو 2023.

أما البنوك الأجنبية العاملة بالدولة (38 بنكاً) فقد خفضت عدد الموظفين العاملين لديها بنحو 977 موظفاً خلال نفس الفترة، ليستقر عدد موظفيها عند 6183 موظفاً بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 7160 موظفاً في نهاية يونيو 2023.

وبذلك فإن محصلة الارتفاع بأعداد الموظفين في القطاع بلغت 1074 موظفاً لتصل إلى 37.811 ألف موظف بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 36.737 موظفاً بنهاية يونيو 2023.