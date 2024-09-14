الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ تسعة أشهر مقابل الين بعدما أثارت تقارير إعلامية من جديد توقعات أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وتتوقع الأسواق بنسبة تبلغ 51 بالمئة خفض المركزي الأميركي سعر الفائدة 50 نقطة أساس الأربعاء في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين، صعوداً من نسبة بلغت 15 بالمئة الخميس. وتوقعت الأسواق أيضاً خفض الفائدة بواقع 117 نقطة أساس في 2024، ارتفاعاً من 107 نقاط أساس متوقعة في الجلسة السابقة.

وفي تداولات الجمعة، هبط الدولار 0.66 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 140.855 ين بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 140.285 ين، وهو أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر. وهبط الدولار أمام الين واحداً بالمئة خلال الأسبوع.

وصعد اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.1083 دولار.