الأحد 15 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين

الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
14 سبتمبر 2024 10:25

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ تسعة أشهر مقابل الين بعدما أثارت تقارير إعلامية من جديد توقعات أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

أخبار ذات صلة
الدولار يهبط والين عند أعلى مستوى في 2024
الدولار عند أدنى مستوى في أسبوع

وتتوقع الأسواق بنسبة تبلغ 51 بالمئة خفض المركزي الأميركي سعر الفائدة 50 نقطة أساس الأربعاء في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين، صعوداً من نسبة بلغت 15 بالمئة الخميس. وتوقعت الأسواق أيضاً خفض الفائدة بواقع 117 نقطة أساس في 2024، ارتفاعاً من 107 نقاط أساس متوقعة في الجلسة السابقة.
وفي تداولات الجمعة، هبط الدولار 0.66 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 140.855 ين بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 140.285 ين، وهو أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر. وهبط الدولار أمام الين واحداً بالمئة خلال الأسبوع.
وصعد اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.1083 دولار.

المصدر: وكالات
الين
الدولار
الين الياباني
آخر الأخبار
رئيس الوزراء الأردني المكلّف جعفر حسان
الأخبار العالمية
من هو رئيس الوزراء الأردني المكلّف؟
اليوم 16:56
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
اليوم 18:14
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
اليوم 18:11
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وفرصة تشكل سحب وسقوط أمطار غدا
اليوم 17:44
آثار سيارت ودراجات في مجرى بحيرة كورونيا
الترفيه
احترار المناخ يحوّل بحيرات في اليونان إلى أرض جافة
اليوم 17:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©