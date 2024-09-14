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اقتصاد

«الطيران المدني» تطور أول مركز لتقنيات الطيران الأخضر

خلال التوقيع على مذكرة التفاهم (الاتحاد)
15 سبتمبر 2024 01:27

مونتريال (الاتحاد)

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وقَّعت الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة فولار للتنقل الجوي، مذكرة تفاهم لتطوير أول مركز لتقنيات الطيران الأخضر في دولة الإمارات، وهو ما يعد خطوة مهمة في جهود الدولة نحو الاستدامة البيئية والابتكار في مجال الطيران.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس: «إن توقيع المذكرة تم على هامش مشاركة الدولة في أعمال ندوة الإيكاو الأولى للتنقل الجوي المتقدم التي عقدت في مدينة مونتريال بكندا، واختتمت أعمالها يوم 12 سبتمبر الجاري».
ويهدف مركز تقنيات الطيران الأخضر إلى تعزيز حلول الطاقة النظيفة، ودعم البحث والتطوير في تقنيات الطيران المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف الحيوي، ويأتي تطويره في إطار التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «تعكس هذه المذكرة التزامنا بتطوير الطيران المستدام، ودعم الاستراتيجية الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية. وسيلعب مركز الطيران الأخضر دوراً محورياً في تطوير حلول مبتكرة لمستقبل أكثر نمواً واستدامة وخضرة».
من جانبه، قال هنري هووي، رئيس مجلس إدارة شركة فولار للتنقل الجوي: «نحن متحمسون للشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني في إنشاء هذا المركز المبتكر. ومهمتنا هي تسريع اعتماد تقنيات الطيران الأخضر، وستسهم هذه الشراكة في إنشاء مركز للتميز في مجال التنقل الجوي المستدام في دولة الإمارات».
وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة بين الهيئة العامة للطيران المدني وفولار للتنقل الجوي لإحداث نقلة نوعية في مجال السفر الجوي من خلال التكنولوجيا الخضراء، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويخدم المجتمع العالمي للطيران.

الهيئة العامة للطيران المدني
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الطيران
الطاقة النظيفة
النقل الجوي
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