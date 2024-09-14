%85 إشغال فندقي متوقع في أبوظبي خلال الربع الأخير

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع مديرو منشآت سياحية بالعاصمة أبوظبي أن تسجل فنادق الإمارة متوسط إشغال يتجاوز الـ%85، خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاع الطلب من الأسواق الأوروبية والروسية والخليجية ورابطة الدول المستقلة، إلى جانب السوق المحلي.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن أبوظبي تستعد في الوقت الراهن لموسم سياحي نشط، مدعوماً بالفعاليات والأحداث التي تستضيفها وتنظمها الإمارة في مختلف مرافقها، مؤكدين أن الإشغال الفندقي المتوقع جاء مدعوماً بتنوع الوجهات السياحية والترفيهية والثقافية والشاطئية التي تمتلكها الإمارة، الأمر الذي رفع من تدفق الحجوزات الفندقية والسياحية، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقال سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في فنادق روتانا: «إن فنادق أبوظبي ستشهد زخماً سياحياً في الربع الأخير من العام، حيث من المتوقع أن تسجل فنادقنا في أبوظبي متوسط إشغال 87%»، مشيراً إلى أن أهم الأسواق السياحية المتوقع استقطابها جاءت الأسواق الأوروبية والروسية والخليجية، إلى جانب السوق المحلي.

وأكد الأسمر أن ارتفاع معدل الإشغال الفندقي بالعاصمة أبوظبي جاء مدعوماً أيضاً باستضافة الإمارة عدداً كبيراً من الفعاليات والأحداث والمؤتمرات العالمية التي تجذب السياح بهدف الأعمال والترفيه، إضافة إلى توفر المقومات كافة من وجهات سياحية وترفيهية مميزة وشواطئ وخدمات على مستوى عالٍ.

وتوقع محمد واكب، مدير فندق فيرمونت باب البحر- أبوظبي، نشاطاً فندقياً قوياً في أبوظبي خلال الربع الأخير من العام الجاري نتيجة لعدد من الأحداث المهمة التي تستضيفها الإمارة، مثل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» في نوفمبر وسط تدفق الحجوزات من شركات عالمية في قطاع الطاقة والغاز، إضافة إلى مسابقات الفورمولا 1 خلال شهر ديسمبر، إلى جانب موسم الأعياد التي تجذب سياح الترفيه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول البلقان. وتوقع واكب أن تسجل فنادق العاصمة متوسط إشغال يصل إلى 85%، خلال الربع الأخير من العام، مؤكداً أن عام 2024 استثنائي بالنسبة للمنشآت الفندقية، مقارنة الأعوام السابقة، نظراً لقوة الطلب في الموسم الصيفي.

بدوره، توقع علاء العلي، الرئيس التنفيذي لـ«نيرفانا للسفر والسياحة»، نمو الطلب السياحي في أبوظبي بنسبة تتراوح بين 10 و15% بناء على الحجوزات القادمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بزيادة الفعاليات والمؤتمرات والأحداث في أبوظبي وتنوعها، ما يجذب سياح الأعمال والترفيه في آن واحد.

وبين العلي أن التدفق القادم إلى أبوظبي يأتي من الأسواق الأوروبية والروسية والخليجية، إضافة إلى رابطة الدول المستقلة، فضلاً عن السوق المحلي. وبلغ عدد نزلاء فنادق أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2.87 مليون نزيل، مقارنة مع 2.4 مليون نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 19.5%.

وبلغت إيرادات فنادق الإمارة خلال النصف الأول من العام 3.6 مليار درهم، مقارنة مع 3 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 20%.

وتهدف الاستراتيجية السياحية الجديدة للإمارة 2030 إلى زيادة أعداد الزوار من نحو 24 مليون زائر في عام 2023 إلى ما يُقارب 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030، بنمو سنوي يبلغ 7%، إضافة إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من نحو 49 مليار درهم في عام 2023 إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2030، ترسيخاً لمكانة الإمارة واحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً في حركة النشاط السياحي.