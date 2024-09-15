الإمارات تتصدر وجهات السفر والسياحة في المنطقة

رشا طبيلة (أبوظبي)

جاءت دولة الإمارات ضمن أهم 3 وجهات رئيسية في قائمة الدول الأكثر طلباً للسفر والسياحة من زوار منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وأكد التقرير أن أهم الدول التي شهدت إقبالاً من المسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي، هي البحرين في المرتبة الأولى بحصة %24، ثم الإمارات بحصة %12، يليها مصر ثم الكويت ثم الأردن.

أما المسافرين من دولة الكويت، فقد تصدرت المملكة العربية السعودية وجهات سفرهم بحصة %47، تلتها الإمارات بحصة %11، ثم تركيا ومصر والمملكة المتحدة.

أما المسافرون من البحرين، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى يليها الإمارات ثم عُمان يليها قطر ثم الكويت.

وفيما يتعلق بالمسافرين من سلطنة عُمان، فقد تصدرت الإمارات وجهات سفرهم بحصة 54%، ثم السعودية بحصة 17% يليها تركيا ثم قطر.

وعلى صعيد الشرق الأوسط بشكل عام، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى في استقبال المسافرين من دول الشرق الأوسط بحصة 19%، يليها تركيا بحصة 12%، ثم الإمارات بحصة 11%، ثم مصر بحصة 7%، تلتها البحرين بحصة 6%. وحول أكثر الوجهات طلباً للسفر إليها من سكان الإمارات خلال عام 2023، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، فإن المملكة العربية السعودية تعد الوجهة الأولى الأكثر طلباً من سكان الإمارات للسفر بحصة 27%، يليها السوق العُماني بحصة 13%، ثم المملكة المتحدة بحصة 11%، يليها فرنسا بحصة 6%، ثم إيطاليا بحصة 4%.

وبحسب تقرير مجلس السفر العالمي، فقد ارتفع إجمالي إنفاق سكان الإمارات على السفر إلى الخارج العام الجاري، ليصل إلى 119.9 مليار درهم مقارنة مع 115.7 مليار درهم تم إنفاقها على السفر العام الماضي، بنمو 3.6%، بحسب تقديرات المجلس.

وتبلغ حصة الإمارات من إجمالي مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الخليجي 26%، حيث قدر مجلس السفر والسياحة العالمي مساهمة قطاع السياحة والسفر بالناتج المحلي الخليجي العام الجاري بنحو 247.1 مليار دولار (907 مليار دراهم)، بعد أن تم تسجيل 223.4 مليار دولار (820 مليار درهم) العام الماضي بنمو 10.6%، مرجحاً أن ترتفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي الخليجي إلى 371.2 مليار دولار بحلول العام 2034.

وبحسب بيانات المجلس، فإن إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الشرق الأوسط بلغ العام الماضي 179.8 مليار دولار العام الماضي، على أن يرتفع إلى 198 مليار دولار العام الجاري بنمو 10.1%.