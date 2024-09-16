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اقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوياته وسط توقعات بخفض الفائدة

الذهب
16 سبتمبر 2024 08:52

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

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وبحلول الساعة 0338 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2585.54 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 30.95 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى تبلغه في شهرين. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1000.35 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1069.52 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
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