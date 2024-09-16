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اقتصاد

"المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية اليوم

"المركزي"
16 سبتمبر 2024 09:24

أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن مناقصة للأذونات النقدية اليوم.
وبحسب بيانات المصرف المركزي، تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوما، لما يصل إلى 1500 مليون درهم، والثاني 84 يوما لما يصل إلى 3500 مليون درهم، والثالث 112 يوما، لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والرابع 280 يوما لما يصل إلى 4000 مليون درهم.
سيكون تاريخ الإصدار في 18 سبتمبر الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 16 أكتوبر 2024، والإصدار الثاني في 11 ديسمبر 2024، والإصدار الثالث في 8 يناير 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو 2025.
يذكر أن إجمالي المناقصات التي يطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية، تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري. 

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المصدر: وام
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