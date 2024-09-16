"العربية أبوظبي" تطلق خدمة "إتمام إجراءات السفر من المنزل"

أعلنت "العربية أبوظبي"، اليوم، تعاونها مع "مُرافق" لخدمات المطارات المبتكرة، لإطلاق الخدمة الجديدة "إتمام إجراءات السفر من المنزل"، لمسافريها في أبوظبي.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن الخدمة تساهم في تعزيز التزام المجموعة بتوفير الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها، مشيرا إلى مواصلة الجهود للاستثمار في المنتجات ذات القيمة المضافة، حيث توفر للمسافرين على "العربية أبوظبي" خدمات لتعزيز تجربة السفر، وتجنب صفوف الانتظار في المطار.

من جانبه، قال تيتن يوهانان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أواسيس الشرق الأوسط" إن التعاون مع "العربية للطيران" يؤكد التزام الشركة بتعزيز تجربة السفر في أبوظبي، مشيرا إلى التطلع للفوائد التي سيجنيها المسافرون من هذا التعاون.