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إطلاق حملة إعلامية عالمية تحت شعار "استثمر في الإمارات"

إطلاق حملة إعلامية عالمية تحت شعار "استثمر في الإمارات"
16 سبتمبر 2024 15:59

أطلقت دولة الإمارات حملة إعلامية عالمية تحت شعار "استثمر في الإمارات" استهلت برسالة من النجم العالمي إدريس إلبا دعا فيها المبتكرين والمستثمرين حول العالم إلى الاستثمار في الإمارات للاستفادة من البيئة الاقتصادية المتكاملة والإمكانات القوية التي تحظى بها الدولة والتي جعلتها الوجهة الأكثر جذباً للمواهب في العالم.
افتتحت الحملة بفيلم تشويقي يقدم من خلاله النجم العالمي إدريس إلبا تجربته الشخصية في تحقيق المستحيل وأن تحقيق ذلك ممكن وأصبح مثالا حيا في نموذج دولة الإمارات.
يركز الفيلم على إبراز واحدة من أهم سمات دولة الإمارات والتي تتمثل في قدرتها على توفير العديد من الفرص والمناخ المناسب لتحقيق أكثر الأفكار طموحاً وإبداعاً والتي قد تبدو في أماكن أخرى غير قابلة للتحقيق.
وتجوب الحملة مدنًا عالمية مثل كان، وميونيخ، وباريس، ولندن، وزيورخ، وجنيف ونيويورك، وتستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الواعدة حول العالم للقدوم إلى الإمارات والاستثمار فيها وتحويل أفكارهم إلى واقع.
وتم ضمن الحملة إطلاق منصة Invest.ae التي تقدم أهم المعلومات والحقائق والمقومات الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات لرواد الأعمال.

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المصدر: وام
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إدريس ألبا
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