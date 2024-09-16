«فولكس فاجن» تتوقع أداء نصف سنوي صعباً لقسم المركبات التجارية

هانوفر (د ب أ)

توقع رئيس قسم المركبات التجارية بمجموعة «فولكس فاجن» الألمانية للسيارات اليوم الاثنين أن يكون النصف الثاني من هذا العام صعباً على القسم بعد المبيعات القوية التي حققها في النصف الأول.

وقال رئيس القسم، كارستن إنترا، في معرض «آي إيه إيه» التجاري للنقل في هانوفر: «ندرك أن العديد من الأسواق تخفت حالياً... سيكون النصف الثاني من العام مليئاً بالتحديات».

وخلال النصف الأول من هذا العام ارتفعت مبيعات قسم المركبات التجارية في فولكس فاجن بنسبة 11.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع ارتفاع الأرباح التشغيلية المعدلة بنسبة 43% إلى 641 مليون يورو.

وبلغ العائد على المبيعات 7.9%. وتعززت الأرقام بفضل الطلبات القوية على شاحنة النقل «تي 1.6»، وهي شاحنة متوسطة الحجم طرحت في الأسواق في نهاية يونيو الماضي. ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الطراز الجديد، الذي تم تقديمه لأول مرة في معرض فرانكفورت الدولي للنقل، بحلول نهاية هذا العام. وقال لارس كراوس، رئيس المبيعات والتسويق في قسم المركبات التجارية بفولكس فاجن، إن القسم تلقى أكثر من 10 آلاف طلب على الشاحنة الجديدة منذ أغسطس الماضي. تجدر الإشارة أنه تم تطوير الشاحنة الجديدة بالتعاون مع شركة «فورد» الأميركية، ويجرى تجميعها في مصنع فورد في تركيا.