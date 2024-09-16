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اقتصاد

«كيا» الأولى في تجربة العملاء للسيارات في الهند

«كيا» الأولى في تجربة العملاء للسيارات في الهند
16 سبتمبر 2024 16:22

 

سيؤول(د ب أ)
احتلت شركة «كيا» الكورية الجنوبية، المرتبة الأولى بين العلامات التجارية للسيارات العاملة في الهند من حيث تجربة العملاء الكلية، بحسب ما ذكرته الشركة اليوم الاثنين، نقلاً عن بيانات الصناعة المحلية.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية اليوم عن «كيا»، القول إن الشركة احتلت المرتبة الأولى بواقع 45.84 نقطة في استطلاع مؤشر تجربة العملاء الشاملة الذي أجراه اتحاد جمعيات تجار السيارات في الهند مؤخراً.
وجاءت «تويوتا» و«تاتا موتورز» في المرتبتين الثانية والثالثة بواقع 45.83 نقطة 44.35 نقطة على التوالي. ويعد اتحاد جمعيات تجار السيارات مجموعة تجارية مرموقة في الهند تضم نحوي 15 ألف عضو من الوكلاء، ويتعاون مع الحكومة المحلية وشركات تصنيع السيارات لإصدار بيانات السوق المختلفة.
وجمع الاستطلاع، الذي أجري للمرة الأولى هذا العام، ردوداً من 8685 مشاركاً، مع التركيز على تجربة المبيعات وتجربة الخدمة وتجربة المنتج. وقال مسؤول في شركة «كيا» إن نتائج الاستطلاع تعكس جهود الشركة لتوفير تجربة مرضية لجميع العملاء منذ تأسيس فرعها في الهند.

كيا
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