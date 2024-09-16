«اتش اي جي» تستثمر 50 مليون يورو في «تسيجرت» الألمانية للتطوير العقاري



برلين(د ب أ)

تعتزم شركة «اتش اي جي كابيتال» الرائدة في مجال الاستثمار في الأصول ضخ 50 مليون يورو (55 مليون دولار) في شركة التطوير العقاري «تسيجرت» ومقرها برلين، وفقاً لمصادر مطلعة، وهي واحدة من أولى الصفقات من هذا النوع في القطاع منذ أن تسبب الركود الناجم عن الارتفاع الحاد في تكاليف البناء في انخفاض الطلب.

وتعاني سوق العقارات في ألمانيا من نهاية عصر المال الرخيص وهو ما دفع عدداً كبيراً من المطورين إلى الإفلاس أو إعادة هيكلة الديون. وفي حين أن بعض المستثمرين انقذوا أصولاً عقارية من الإفلاس، إلا أن هناك القليل من الاستثمارات في الشركات ذات الوضع المالي الجيد في هذا القطاع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر قوله، إن صفقة «تسيجرت» تشير إلى أن (اتش اي جي) ترى أن بعض قطاعات سوق الإسكان الألمانية وصلت إلى نقطة تحول وتوفر فرصاً استثمارية جذابة. وقال مصدر آخر، إن الصفقة ستمكن «تسيجرت» من الاستفادة من التشوهات الحالية في الأسعار واستغلال الفرص التي من الصعب أن تتوفر في ظروف أخرى.