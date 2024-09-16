ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع الهند في الطاقة المتجددة



جانديناجار/ الهند (د ب أ)

تعتزم ألمانيا تعزيز تعاونها مع الهند في مجال الطاقة المتجددة.

وتمثل وزيرة التنمية سفينيا شولتسه ألمانيا في مؤتمر الطاقة المتجددة والمعرض التجاري «ري-إنفست»، الذي يقام هذه المرة في عاصمة ولاية كجرات، جانديناجار. وافتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الفعالية التي ستستمر ثلاثة أيام اليوم الاثنين. وألمانيا هي ضيف شرف المعرض.

وتسعى الهند، وهي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، من خلال المعرض التجاري لجذب المزيد من المستثمرين من الداخل والخارج في مجال الطاقة المتجددة. كما يهدف المعرض، الذي تنظمه وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة للمرة الرابعة، إلى إظهار إمكانات الهند في هذا المجال. وتنظر وزارة التنمية الألمانية إلى الهند كدولة محورية في تحول الطاقة العالمي.

وتسعى الهند لأن تصبح ثاني أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم. وترى شولتسه، التي يرافقها وفد من رجال الأعمال، أن «التعاون الألماني-الهندي في تحول الطاقة يمثل قصة نجاح لجميع المعنيين».

ووفقا لوزارتها، يوجد أكثر من 2000 شركة ألمانية في الهند، كما أن حوالي 200 شركة ألمانية تعمل في مجال الطاقة لها علاقات تجارية مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وتعتزم شولتسه، بالتعاون مع وزير الطاقة الجديدة والمتجددة الهندي برالهاد جوشي، إطلاق منصة هندية-ألمانية للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم في جانديناجار. ويرتبط البلدان بشراكة استراتيجية للتنمية الخضراء والمستدامة، والتي اتفق عليها مودي والمستشار الألماني أولاف شولتس عام 2022.