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اقتصاد

أسعار النفط ترتفع قبل قرار للمركزي الأميركي بشأن الفائدة

أسعار النفط ترتفع قبل قرار للمركزي الأميركي بشأن الفائدة
16 سبتمبر 2024 16:32


لندن (رويترز) 
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما وازن تعطل قدر من الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، التأثير الناجم عن مخاوف الطلب المستمرة، إثر صدور بيانات صينية جديدة، بينما يترقب المستثمرون قراراً بشأن أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 12:07 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 46 سنتاً أو 0.46% إلى 72.07 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أكتوبر 52 سنتاً أو 0.76% إلى 69.17 دولار للبرميل.
وقالت بريانكا ساشديفا، محللة السوق لدى فيليب نوفا، إن السوق ستظل على الأرجح في حال حذر لحين صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، مضيفة أن الأسعار لا تزال مدعومة بمخاوف بشأن العرض نظراً لأن بعض الطاقة الإنتاجية في خليج المكسيك لا تزال متوقفة.
ويتوقع المتداولون بشكل متزايد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس، كما تظهر خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي التي تتابع العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يخفض تكلفة الاقتراض، وهو ما يعزز بدوره النشاط الاقتصادي، ويرفع الطلب على النفط.
وقال كلفن وونج، كبير محللي السوق في أواندا، إن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يشير إلى ضعف في الاقتصاد الأميركي، ما سيزيد من مخاوف الطلب على النفط.
ولا يزال ما يقارب 20% من إنتاج النفط الخام، و28% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفاً في أعقاب الإعصار فرنسين.
وقال ييب جون رونغ، خبير السوق في آي.جي، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن البيانات الاقتصادية الصينية الأضعف التي صدرت في مطلع الأسبوع، أدت إلى إضعاف معنويات السوق، مع تزايد توقعات باستمرار تباطؤ النمو لفترة أطول في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما عزز الشكوك بشأن الطلب على النفط.
وتباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر في أغسطس، في حين ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر.
كما انخفض إنتاج مصافي النفط للشهر الخامس على التوالي، إذ أدى الطلب الضعيف على الوقود وهوامش التصدير الضعيفة إلى كبح الإنتاج.
وارتفعت أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو واحد بالمئة لكل منهما الأسبوع الماضي، لكن ما زالا وبفارق كبير دون متوسطهما في أغسطس البالغ 78.88 دولار و75.43 دولار للبرميل على الترتيب بعد انخفاض الأسعار في بداية هذا الشهر لأسباب منها مخاوف الطلب.

 

          

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