روما (د ب ا)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي الاثنين ارتفاع فائض التجارة الخارجية في إيطاليا خلال يوليو الماضي مقارنة بالعام الماضي، وذلك في ظل نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.

وارتفع الفائض التجاري إلى 6.7 مليار يورو (7.4 مليار دولار) مقارنة بـ 6.1 مليار يورو خلال نفس الشهر من الماضي. وبلغ حجم الفائض التجاري 5.1 مليار يورو خلال يونيو الماضي. وقد ارتفعت الصادرات بقوة بنسبة 6.8% على أساس سنوي خلال يوليو بعدما انخفضت بنسبة 6.1% خلال يونيو الماضي.

وارتفعت الصادرات إلى الدول الأوروبية بنسبة 6%، وإلى الدول غير الأوروبية بنسبة 7.6%.

ويرجع نمو الصادرات بصورة كبيرة إلى ارتفاع الطلب الأجنبي على المواد الدوائية والكيماوية والطبية. وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 6.3% على أساس سنوي في يوليو الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 9.8% خلال يونيو الماضي.