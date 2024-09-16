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مشروع مشترك بين «إينيركاب هولدينجز» و«إيبيكس» لبناء منشأة تصنيع للمكثفات بأبوظبي

مشروع مشترك بين «إينيركاب هولدينجز» و«إيبيكس» لبناء منشأة تصنيع للمكثفات بأبوظبي
16 سبتمبر 2024 17:08


دبي (الاتحاد)
أطلقت «إينيركاب هولدينجز»، الشركة المصنّعة لتقنية المكثّف الفائق عالي السعة لتخزين الطاقة ومقرها دبي، مشروعاً مشتركاً مع شركة «إيبيكس» للاستثمار (Apex Investments) ومقرها أبوظبي، لبناء منشأة تصنيع للمكثّفات الفائقة ذات سعة تخزينية سنوية تبلغ 16 جيجاواط ساعة لتخزين الطاقة، وهي تقنية متطورة تتمتع بميزات تتخطى تقنية الليثيوم أيون الحالية التي نراها في العادة.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع المشترك بتلبية النمو الهائل في الطلب على هذه الحلول.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المنشأة ستكون أكبر منشأة لتصنيع المكثّفات الفائقة عالية السعة لتخزين الطاقة في العالم.
بموجب هذا التعاون، سيتولى المشروع المشترك، الذي أطلق عليه اسم «إينيركاب إنيرجي هولدينج ليمتد» (Enercap Energy Holding Limited)، بناء منشأة تصنيع مؤتمتة بالكامل ذات سعة تخزينية سنوية تبلغ 10 جيجاواط ساعة في أبوظبي. علاوة على ذلك، وافقت الشركة الجديدة على الاستحواذ على منشأة تصنيع قائمة حالياً بمدينة دبي الصناعية، والتي ستتم ترقيتها إلى سعة تخزينية سنوية تبلغ 6 جيجاواط ساعة.
وقال مارك بلاكويل، الرئيس التنفيذي لشركة «إيبيكس» (Apex): يعدّ الأداء المستقر والمتوقع وطويل الأمد لتقنية تخزين الطاقة من العوامل الضرورية للتمكن من نشر هذه التقنية بكفاءة على نطاق واسع، والسماح لحلول توليد الطاقة المتجددة باستبدال تقنيات توليد الكهرباء القائمة على الوقود الأحفوري.
من جانبه، قال وسيم أشرف قريشي، الرئيس التنفيذي لشركة «إينيركاب هولدينجز» (Enercap Holdings) ومخترع التكنولوجيا: سعداء بإطلاق هذا المشروع المشترك مع شركة إيبيكس، وهي خطوة من شأنها أن تسهم في تسريع نمونا في جميع أنحاء العالم وتوسيع حافظة منتجاتنا لتقديم الحلول المناسبة لكل تطبيق يحتاج إلى تخزين الطاقة. ونحن نعتبر أن هذا هو مستقبل تخزين الطاقة.

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