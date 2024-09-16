«لونيت» تدرج صندوقاً جديداً بسوق أبوظبي 26 سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، بدء الاكتتاب الأولي على وحدات صندوق «شيميرا ستاندرد آند بورز ألمانيا يوستس المتداول»، أول صندوق مؤشرات متداول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يركز بشكل حصري على أكبر 30 شركة ألمانية من حيث السيولة.

وجرى إطلاق الصندوق من قبل شركة «لونيت كابيتال ليمتد»، شركة إدارة الاستثمارات المرخصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، والتابعة لشركة «لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد»، ومن المقرر إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 26 سبتمبر الجاري.

وسيقوم الصندوق، بتتبع أداء مؤشر (S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped Index)، الذي يضم حالياً أكبر 30 شركة ألمانية من حيث السيولة، ومنها شركات عالمية كبرى مثل «سيمنز» و«مرسيدس بنز»، ما يوفر للمستثمرين الأفراد في الإمارات فرصاً للاستثمار في الاقتصاد الألماني القوي والمتنوع.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه باعتباره أول صندوق متداول يركز على ألمانيا في سوق أبوظبي، فإن هذه الأداة الاستثمارية الجديدة توفر للمستثمرين الوصول الاستراتيجي إلى أكبر اقتصاد في أوروبا وأكثره تنوعاً.

من جانبه، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت، إن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة المستثمرين في دولة الإمارات، على الاستثمار في أحد أكبر وأقوى الاقتصادات في أوروبا.